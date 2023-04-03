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В Україні запустили найпотужнішу газову свердловину за останні роки
15:38 03.04.2023 |
"Укргазвидобування" в березні 2023 року запустило найпотужнішу свердловину за останні 2,5 роки, яка дає понад 460 тис. кубометрів газу на добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".
За даними прес-служби, "Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", пробурило розвідувальну свердловину, яка відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі.
Це відбулося завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D сейсморозвідки, що дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння, повідомили в НАК.c.ua.
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.
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