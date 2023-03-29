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АНАЛІТИКА

ЄС збільшив імпортну потужність для електроенергії з України на 20%

 

Об'єднана європейська енергосистема ENTSO-E погодила збільшення пропускної спроможності для постачань електроенергії до Європи. Про це у середу заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Вона розказала, що під час останньої зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком, який приїжджав до Брюсселя з візитом, обговорювала способи підтримки України. Збільшення імпортної потужності - один із них.

"Сьогодні вранці ENTSO-E вирішила ще більше збільшити імпортну потужність з України до 850 МВт з поточних 700 МВт. Це всього один крок, але очевидно, що це прогрес", - сказала Сімсон.

Коли Україна починала експорт у червні 2022 року, пропускна спроможність міждержавних перетинів обмежувалась обсягом до 100 МВт.

До енергетичної кризи, спровокованої російськими обстрілами, в Міненерго говорили, що після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність може збільшитися до 4-5 ГВт.

ОНОВЛЕНО о 16:40. Пресслужба Укренерго повідомила, що рішення ENTSO-E стосується технічної можливості постачання електроенергії із зони континентальної Європи до України та Молдови.

Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії в Європу наразі залишається на рівні 400 МВт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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