Світова вітрогенерація розшириться на 680 ГВт до 2027р.

У світі встановлять вітрогенератори загальною потужністю 680 ГВт до 2027 року, прогнозує Глобальна рада з вітроенергетики (Global Wind Energy Council, GWEC).

Необхідність забезпечення безперебійних поставок енергії та досягнення кліматичних цілей виведе вітрову енергетику на новий рівень зростання, зазначає GWEC у своєму дослідженні.

Як пояснює MarketWatch, потужності нових об'єктів буде достатньо для електропостачання близько 657 млн. будинків на рік.

Лідером у галузі розвитку вітроенергетики минулого року був Китай, і він збереже цей статус у поточному, йдеться у дослідженні.

У 2023 році встановлена потужність вітрових електростанцій світу досягне 1 ТВт, а в 2030 році за умови зміцнення ланцюжків постачання та вирішення інших проблем - 2 ТВт.