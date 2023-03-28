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Світова вітрогенерація розшириться на 680 ГВт до 2027р.
13:37 28.03.2023 |
У світі встановлять вітрогенератори загальною потужністю 680 ГВт до 2027 року, прогнозує Глобальна рада з вітроенергетики (Global Wind Energy Council, GWEC).
Необхідність забезпечення безперебійних поставок енергії та досягнення кліматичних цілей виведе вітрову енергетику на новий рівень зростання, зазначає GWEC у своєму дослідженні.
Як пояснює MarketWatch, потужності нових об'єктів буде достатньо для електропостачання близько 657 млн. будинків на рік.
Лідером у галузі розвитку вітроенергетики минулого року був Китай, і він збереже цей статус у поточному, йдеться у дослідженні.
У 2023 році встановлена потужність вітрових електростанцій світу досягне 1 ТВт, а в 2030 році за умови зміцнення ланцюжків постачання та вирішення інших проблем - 2 ТВт.
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