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АНАЛІТИКА

Галущенко: Маємо профіцит генерації, тому є можливість експортувати електроенергію до ЄС

 

Україна потребує розширення можливостей для комерційного обміну електроенергією з Європою.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Міненерго.

«Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти, зокрема й для відновлення потужностей після війни. Для нас дуже важливим є рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та ЄС», - наголосив Галущенко.

Міністр відзначив високу оцінку Європейської комісії щодо імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.

«Рівень імплементації європейських норм в українське законодавство - 75%. Це дуже високий показник. Зараз ми проводимо селф-скринінг - моніторинг імплементованих норм та актуалізуємо подальші кроки», - зазначив Галущенко.

Як повідомлялося, синхронізація української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи відбулась 16 березня 2022 року. Енергосистема України була приєднана до мережі ENTSO-E разом з енергосистемою Молдови.

Це дозволило знизити вплив росії на Центральну та Західну Європу в енергетичному секторі, а також підвищити рівень енергетичної безпеки в усьому регіоні.
Ключові теги: ЄС
 

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