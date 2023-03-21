Rolls-Royce отримала £2,9 млн на розробку модульного ядерного реактора для місячної бази

Раніше Rolls-Royce отримала приблизно чверть мільйона фунтів стерлінгів на дослідження, а тепер Космічне агентство виділило £2,9 млн на створення демонстратора. За його допомогою фахівці зможуть оцінити можливість відправки ядерного реактора на Місяць.

Космічне агентство Великої Британії співпрацює з локальними компаніями та організаціями, що дає змогу створити більше робочих місць у країні та збільшувати інвестиції. Британський сектор космічних послуг уже оцінюють у £16 млрд.

Відомство планує відправити ядерний реактор на Місяць у 2029 році. Над його створенням компанія Rolls-Royce працюватиме спільно з Дослідницьким центром передового виробництва, дослідницьким інститутом Nuclear AMRC, а також Оксфордським, Бангорським і Брайтонським університетами. Модульний ядерний реактор стане джерелом енергії для космічних кораблів і баз.