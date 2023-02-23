Малі модульні реактори можна розмістити біля Славутича - Енергоатом

НАЕК «Енергоатом» розглядає можливість розміщення майданчиків для малих модульних реакторів поблизу Славутича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Славутич - місто атомників, інфраструктура міста і Чорнобильської зони відчуження, що поруч, дають можливість для зведення та розбудови нових атомних об'єктів неподалік міста. Тож ми прагнемо посилювати нашу співпрацю, зокрема й розглядаючи перспективу розміщення поблизу Славутича майданчиків для малих модульних реакторів», - сказав президент Енергоатома Петро Котін.

Зазначається, що Славутич готовий до нових ядерних проєктів, зокрема як майданчик для створення навчального хабу з підготовки кадрів для атомної енергетики та центру підвищення кваліфікації.

Зокрема, в Славутичі функціонує філія НТУУ КПІ, де студенти-атомники можуть навчатися за принципом дуальної освіти - теоретичні знання опановуючи в університеті, а практичні навички набуваючи під час виробничої практики на майданчиках Енергоатома.

Як повідомлялося, у 2017 році американська компанія Holtec International, яка розробила проєкт малого модульного реактора SMR-160, запропонувала створити в Україні хаб з виробництва обладнання для малих модульних реакторів на українських підприємствах. Малими їх називають через відносно невелику потужність, від 100 до 300 МВт проти тисяч МВт на існуючих АЕС та «скромні» розміри.

SMR-160 - це малий модульний реактор з електричною потужністю 160 МВт, конструкція якого забезпечує безпечну експлуатацію, в тому числі на майданчиках з обмеженим водопостачанням і з обмеженими розмірами території. Він має рівень безпеки Walk way safe, тобто в разі аварії реактор заглушиться і перейде в безпечний стан без втручання людини.

Минулого року НАЕК «Енергоатом» та американська компанія NuScale Power, що розробляє малі модульні реактори та просуває ці технології в низці країн Європи, підписали меморандум з метою вивчення можливості будівництва SMR в Україні.

Восени 2022-го генеральний директор компанії «ДТЕК» Максим Тимченко під час пресконференція, присвяченій нагальним проблемам енергетики України, повідомив, що «ДТЕК» розглядає використання технології малих модульних реакторів як стратегічний напрямок розвитку компанії.

Водночас Японія планує взяти участь у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору на основі новітніх технологій, зокрема співпрацювати у будівництві малих модульних реакторів та спільно реалізовувати водневі проєкти.