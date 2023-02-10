Ціни на газ у Європі впали нижче за $600/тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі вперше з кінця листопада минулого року опустилася нижче $600 за тисячу кубометрів. Це відбувається в очікуванні нової хвилі тепла.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, зниження ціни може стимулювати відновлення попиту на газ у промисловості. Саме через скорочення промислового попиту Європі вдалося досягти рівня зниження споживання.

Низькі ціни сприяють відтоку партій скрапленого газу до Азії. Запаси газу у приймальних терміналах Європи продовжують знижуватися. Їхній поточний рівень - мінімальний за останній рік.

Також зазначається, що "Оператор ГТС України" прийняв від російського "Газпрому" заявку на транзит на п'ятницю в обсязі 30,9 млн куб. м. Показник у четвер був аналогічним.

Потужності заявлені лише по одній із двох точок входу до ГТС країни - газовимірювальної станції "Суджа". Коридором через ГВС "Сохранівка" заявки не прийнято.

Поточний рівень запасів газу в Європі скоротився до 68,16% - це на 20 відсоткових пунктів вище за середній показник на ту ж дату за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Тепла погода у жовтні, листопаді та січні, а також заходи економії призвели до того, що на даний момент рівень резервів у ПСГ є максимальним за всю історію спостережень. Це посилює впевненість влади у благополучному проходженні зими.