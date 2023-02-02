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ЄС запросив Україну до платформи спільних закупівель газу
17:58 02.02.2023 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про запрошення України до Енергетичної платформи для спільних закупівель газу.
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
"Ми запрошуємо Україну до нашої Енергетичної платформи для спільних закупівель газу", - сказала вона.
"Ви знаєте принцип: ми хочемо якнайкраще використати нашу спільну ринкову силу. Тож ми подолаємо цю зиму, дорогий Володимире, і багато наступних", - заявила фон дер Ляєн.
Як повідомлялося, Європейська комісія прагне, щоб країни ЄС почали спільно купувати газ задовго до літа, щоб уникнути кризи поставок наступної зими.
Комісія має намір опублікувати обсяги газу, які європейські країни планують спільно купувати, на початку весни, щоб залучити пропозиції від постачальників.
Країни ЄС повинні забезпечити участь своїх місцевих компаній в агрегації попиту на газ в обсягах, еквівалентних 15% газу, необхідного для заповнення сховищ цієї країни до 90% потужності.
В цілому по ЄС ця 15-відсоткова потреба становить близько 13,5 млрд кубометрів газу - це невелика частина від загального обсягу імпорту газу, який у 2021 році, за даними Євростату, становив 338 млрд кубометрів.
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