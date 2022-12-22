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АНАЛІТИКА

Євросоюз надасть Україні 900 генераторів, – фонд дер Ляєн

 

Європейський Союз надасть Україні 900 генераторів та мільйони енергоощадних лампочок.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електрозабезпечення країни, включаючи її лікарні. І ми відправляємо мільйони енергоощадних лампочок. Ми з вами. Світло буде", - зазначила вона.

Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.

Нагадаємо, за рік в Україну завезли понад 500 тисяч генераторів, половину - на пільгових умовах.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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