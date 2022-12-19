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АНАЛІТИКА

В ЄС знову обговорять ліміт цін на газ, початкову пропозицію знизили на третину - ЗМІ

 

Країни-члени Європейського союзу в понеділок обговорять граничну ціну на газ, яка майже на третину нижча за початкову пропозицію, намагаючись вийти з глухого кута й узгодити пропозицію.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Головуюча в ЄС Чехія запропонувала знизити ліміт до 188 євро за мегават-годину порівняно з 275 євро, запропонованими Європейською комісією в листопаді.

Останній перегляд, доведений до відома країн-членів у суботу, стався всього за кілька днів після того, як лідери блоку підтримали швидку угоду щодо заходів втручання в ринок.

План обговорюватимуть міністри енергетики на їхній зустрічі 19 грудня. Пропозиція про втручання в ринок, висунута групою країн-членів ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів.

Останніми тижнями Німеччина виступала за обережний підхід, а Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з обмеженням ціни нижче 200 євро.

Згідно з останнім переглядом, так званий механізм корекції газового ринку спрацьовуватиме, коли вартість контрактів на місяць наперед і рік наперед на нідерландському хабі перевищить 188 євро за мегават-годину протягом трьох днів. Також передбачено, щоб розрив із заздалегідь визначеним кошиком цін на СПГ перевищував 35 євро.

Крім того, новий проєкт дозволяє Європейській комісії припинити втручання в ринок, якщо воно підриває заходи ЄС щодо скорочення попиту на газ. Єврокомісія також може негайно зупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку постачання.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Перед тим на початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.
Ключові теги: ЄС
 

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