Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хорватія передає Україні понад 230 трансформаторів, 50 генераторів уже доставили

 

Хорватія передасть Україні понад 230 трансформаторів різної потужності, а 50 наданих цією країною генераторів уже доправлені в різні регіони нашої держави.

Про це Укрінформу повідомили у посольстві України в Хорватії.

"Хорватія передає Україні 232 трансформатори різної потужності. Цей пакет допомоги був сформований двома державними енергетичними компаніями країни. А 50 генераторів уже в Україні", - поінформували у диппредставництві.

Українські дипломати розповіли, що планують до кінця року організувати доставку 61 трансформатора. А генератори різної потужності надходили в Україну протягом листопада і першої половини грудня, зокрема 18 генераторів були відправлені наприкінці минулого тижня.

"Хорватія знає, що таке захищати незалежність своєї держави, бо сама пережила зовнішню агресію, тому вона всіляко намагається допомогти Україні захистити свою свободу", - зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на початку листопада поінформував, що Хорватія погодилася надати Луганщині допомогу в розмінуванні деокупованих територій і надати для цього фахівців і техніку.
Ключові теги: Хорватія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9273
  0,3273
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4250  0,01 0,03 40,1975  0,03 0,09
EUR 41,1143  0,17 0,41 42,2946  0,29 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес