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Хорватія передає Україні понад 230 трансформаторів, 50 генераторів уже доставили
17:47 14.12.2022 |
Хорватія передасть Україні понад 230 трансформаторів різної потужності, а 50 наданих цією країною генераторів уже доправлені в різні регіони нашої держави.
Про це Укрінформу повідомили у посольстві України в Хорватії.
"Хорватія передає Україні 232 трансформатори різної потужності. Цей пакет допомоги був сформований двома державними енергетичними компаніями країни. А 50 генераторів уже в Україні", - поінформували у диппредставництві.
Українські дипломати розповіли, що планують до кінця року організувати доставку 61 трансформатора. А генератори різної потужності надходили в Україну протягом листопада і першої половини грудня, зокрема 18 генераторів були відправлені наприкінці минулого тижня.
"Хорватія знає, що таке захищати незалежність своєї держави, бо сама пережила зовнішню агресію, тому вона всіляко намагається допомогти Україні захистити свою свободу", - зазначили у посольстві.
Як повідомлялося, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на початку листопада поінформував, що Хорватія погодилася надати Луганщині допомогу в розмінуванні деокупованих територій і надати для цього фахівців і техніку.
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