Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відкриття газопроводу Baltic Pipe надає Україні додаткових можливостей - глава Міненерго

 

Відкриття газопроводу Baltic Pipe, що з'єднує норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, дозволяє останній диверсифікувати постачання природного газу та зміцнити свою енергетичну безпеку, а Україні - підвищити надійність газопостачання, вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Водночас запуск Baltic Pipe - це можливість і для України підвищити надійність газопостачання. Цього року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі та продовжуємо працювати над цим", - написав він на фейсбук-сторінці у вівторок.

Міністр звернув увагу на те, що з наступного року газопровід, офіційно відкритий 27 вересня, зможе запрацювати на повну потужність - 10 млрд куб. м на рік. Польська та норвезька компанії також вже підписали 10-річний контракт на постачання до Польщі 2,4 млрд куб. м газу на рік.

"Так що бачимо, що монополія "Газпрому" - це не вирок. Європа не словами, а справами домагається великих успіхів у боротьбі з газовою залежністю від Росії", - наголосив Галущенко, вказавши, що понад 15 років роботи над спорудженням газопроводу були роками "жорсткого шантажу" росії, маніпуляцій, підкупів, саботажу та всіх засобів, до яких вміє вдаватися наш північний сусід".

Як повідомлялося, газопровід Baltic Pipe об'єднав газотранспортні системи Польщі та Данії для постачання газу з Норвегії. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб. м - із Польщі до Данії. Введення його в експлуатацію очікувалося 1 жовтня.

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG та норвезька Equinor повідомили про підписання контракту на постачання до 2,4 млрд куб. м газу з норвезького шельфу в період з 1 січня 2023 року до 1 січня 2033 року - як з родовища Троль, так і від інших постачальників.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0942  0,24 0,57 42,4368  0,03 0,08
EUR 39,5923  0,43 1,07 41,1403  0,34 0,82

Міжбанківський ринок на вчора, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес