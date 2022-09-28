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Відкриття газопроводу Baltic Pipe надає Україні додаткових можливостей - глава Міненерго
16:23 27.09.2022 |
Відкриття газопроводу Baltic Pipe, що з'єднує норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, дозволяє останній диверсифікувати постачання природного газу та зміцнити свою енергетичну безпеку, а Україні - підвищити надійність газопостачання, вважає міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Водночас запуск Baltic Pipe - це можливість і для України підвищити надійність газопостачання. Цього року ми збільшили гарантовані потужності для імпорту газу з Польщі та продовжуємо працювати над цим", - написав він на фейсбук-сторінці у вівторок.
Міністр звернув увагу на те, що з наступного року газопровід, офіційно відкритий 27 вересня, зможе запрацювати на повну потужність - 10 млрд куб. м на рік. Польська та норвезька компанії також вже підписали 10-річний контракт на постачання до Польщі 2,4 млрд куб. м газу на рік.
"Так що бачимо, що монополія "Газпрому" - це не вирок. Європа не словами, а справами домагається великих успіхів у боротьбі з газовою залежністю від Росії", - наголосив Галущенко, вказавши, що понад 15 років роботи над спорудженням газопроводу були роками "жорсткого шантажу" росії, маніпуляцій, підкупів, саботажу та всіх засобів, до яких вміє вдаватися наш північний сусід".
Як повідомлялося, газопровід Baltic Pipe об'єднав газотранспортні системи Польщі та Данії для постачання газу з Норвегії. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб. м - із Польщі до Данії. Введення його в експлуатацію очікувалося 1 жовтня.
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG та норвезька Equinor повідомили про підписання контракту на постачання до 2,4 млрд куб. м газу з норвезького шельфу в період з 1 січня 2023 року до 1 січня 2033 року - як з родовища Троль, так і від інших постачальників.
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