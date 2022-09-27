Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Польща офіційно відкрила трубопровід Baltic Pipe для імпорту газу з Норвегії
15:59 27.09.2022 |
Прем'єр-міністри Польщі та Данії у вівторок, 27 вересня, у присутності польського президента Анджея Дуди офіційно відкрили новий газопровід Baltic Pipe, пише PAP.
"Сьогодні ми можемо сказати це з повною впевненістю: епоха російського домінування в газовій сфері закінчується. Епоха, позначена шантажем, погрозами та здирництвом", - заявив на церемонії відкриття газопроводу глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.
За його словами, Baltic Pipe став одним з найбільших та найскладніших проєктів в історії Польщі.
Моравецький наголосив, що Балтійський газопровід - це повна протилежність російським газопроводам Північний потік.
"Сьогоднішній день має подвійне символічне значення, бо з одного боку ми показуємо світові, як можна підвищити безпеку через співпрацю і солідарність, а з іншого боку - ми також маємо справу з актом саботажу", - сказав прем'єр Польщі, маючи на увазі розгерметизацію російських "потоків" у Балтійському морі.
Газопровід Baltic Pipe - це новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Початок роботи - з 1 жовтня 2022 року. Інвесторами будівництва стали данська компанія Energinet та польська Gaz-System. Вартість трубопроводу перевищила 1,6 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща офіційно відкрила трубопровід Baltic Pipe для імпорту газу з Норвегії
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Європа готова пройти найближчу зиму без російського газу, – Bloomberg
|У Німеччині підозрюють, що витоки газу на «Північних потоках» стали наслідком диверсії - ЗМІ
|Нова Зеландія розширила санкції проти РФ
|Світовий банк різко погіршив прогноз росту ВВП Східної Азії цього року: причини
|Данія підвищила рівень готовності через витоки газу на газопроводах «Північного потоку»
Бізнес
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування