Польща офіційно відкрила трубопровід Baltic Pipe для імпорту газу з Норвегії

Прем'єр-міністри Польщі та Данії у вівторок, 27 вересня, у присутності польського президента Анджея Дуди офіційно відкрили новий газопровід Baltic Pipe, пише PAP.

"Сьогодні ми можемо сказати це з повною впевненістю: епоха російського домінування в газовій сфері закінчується. Епоха, позначена шантажем, погрозами та здирництвом", - заявив на церемонії відкриття газопроводу глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, Baltic Pipe став одним з найбільших та найскладніших проєктів в історії Польщі.

Моравецький наголосив, що Балтійський газопровід - це повна протилежність російським газопроводам Північний потік.

"Сьогоднішній день має подвійне символічне значення, бо з одного боку ми показуємо світові, як можна підвищити безпеку через співпрацю і солідарність, а з іншого боку - ми також маємо справу з актом саботажу", - сказав прем'єр Польщі, маючи на увазі розгерметизацію російських "потоків" у Балтійському морі.

Газопровід Baltic Pipe - це новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Початок роботи - з 1 жовтня 2022 року. Інвесторами будівництва стали данська компанія Energinet та польська Gaz-System. Вартість трубопроводу перевищила 1,6 млрд євро.