У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про перетворення «Енергоатому» на АТ без права приватизації

У Верховній Раді у четвер зареєстровано проєкт закону №8067 про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Як повідомляється в пояснювальній записці, метою законопроєкту є встановлення правових, економічних та організаційних засад утворення та функціонування акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" шляхом реорганізації (перетворення) державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

Документ визначає процедуру утворення та функціонування АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі.

"Законопроєкт... встановлює порядок формування статутного капіталу товариства, функціонування товариства, обмеження, пов'язані із забезпеченням збереження корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виключно за товариством", - зазначено в пояснювальній записці.

Згідно з документом, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, який ухвалює рішення про створення товариства та здійснює управління державними корпоративними правами АТ.

Законопроєкт передбачає, що придбані державою в результаті утворення товариства акції не підлягають приватизації.

"Реалізація проєкту акта дасть змогу виконати міжнародні зобов'язання України та створити акціонерне товариство державного сектору економіки. Як наслідок, підвищити ефективність функціонування енергетичної галузі України та конкурентоспроможність українського оператора ядерної установки", - вважають ініціатори законопроєкту.

Законопроєкт доручає Кабінету Міністрів у двомісячний термін ухвалити рішення про створення товариства з дня набрання чинності цим законом.

Також Кабмін має у шестимісячний строк із дати державної реєстрації товариства забезпечити проведення конкурсного відбору та призначити повний склад наглядової ради товариства.