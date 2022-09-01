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Спецкомісія ВР рекомендуватиме звільнити Макогона з посади гендиректора ОГТСУ
12:09 01.09.2022 |
Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради з попереднього розгляду питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку напередодні та під час збройної агресії рф проти України, пропонуватиме звільнити з посади генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона.
Відповідне рішення прийняте за результатами засідання, на якому розглядались питання реального фінансового стану компанії та потенційних загроз її діяльності, передає Укрінформ з посиланням на сайт парламенту.
Рекомендація щодо звільнення зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, неодноразовими фактами перевищення керівником повноважень, визначених законодавством та Статутом, незадовільним виконанням Інвестиційної програми на 2020 і 2021 роки, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.
Крім цього, ТСК прийняла рішення звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань дотримання ТОВ ОГТСУ ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів.
А також - Державної аудиторської служби щодо необхідності в межах своїх повноважень терміново перевірити діяльність ТОВ ОГТСУ, зокрема щодо наявних ризиків формування розриву ліквідності та надати оцінку платоспроможності української компанії.
Як повідомлялось, Сергій Макогон Очолює ОГТСУ з травня 2019 року. Під його керівництвом було завершено відокремлення ТОВ «Оператор ГТС України» від вертикально інтегрованої компанії НАК «Нафтогаз України» та створено сертифікованого відповідно до законодавства ЄС оператора ГТС України, який з 1 січня 2020 року розпочав свою незалежну діяльність.
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