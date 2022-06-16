Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны. Цена вопроса - 264 млрд грн. Кто заплатит?

Богдан Заика / LIGA.net

Лето только началось, а правительство уже готовится к отопительному сезону. "Объективно, это будет самая сложная зима за все годы независимости", - предупреждал президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам 8 июня.

Эти слова сложно переоценить. Из-за войны уничтожены или повреждены в Украине тысячи жилых домов, разрушены сотни энергетических объектов коммунальной инфраструктуры. Общая оценка прямого экономического ущерба страны более чем за 100 дней "большой" войны с РФ - почти $104 млрд, что сопоставимо с тремя госбюджетами Украины.

Чтобы подготовить страну к отопительному сезону, правительство создало специальный штаб и зарегистрировало в Верховной Раде три важных законопроекта. С одной стороны, они должны зафиксировать в стране на период войны тарифы на коммунальные услуги, а с другой - выделяют из госбюджета в поддержку отрасли беспрецедентные 264 млрд грн.

Кто их получит?

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16.06.22 Кабмин утвердил распределение чистой прибыли Нафтогаза: 12 миллиардов направят в бюджет

Кабинет министров утвердил годовой отчет НАК "Нафтогаз Украины" за 2021 год и признал работу правления НАК в 2021 году удовлетворительной. А также утвердил распределение чистой прибыли за 2021 год.

Важное решение

1 июня Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты №7427, №7428 и №7429. Ими правительство предлагает ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ на время военного положения, а также на шесть дополнительных месяцев после. Взамен участникам коммунального рынка предлагается компенсация из госбюджета в размере 264 млрд грн.

Об этих законопроектах говорят уже давно. Еще 10 мая эту инициативу правительства анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль, сказав, что повышение коммуналки во время войны "не ко времени". Впоследствии об этом также сообщили глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко и заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Это консолидированная позиция правительства", - заявил Витренко на заседании энергетического комитета Верховной Рады 16 мая. "Мы понимаем, что во время войны повышать тарифы - не хорошая идея. Для нас главное - платежная дисциплина. Если даже сегодняшние тарифы люди будут вовремя оплачивать, это уже серьезный плюс", - объяснял глава энергетического комитета Андрей Герус в эфире ICTV 10 июня.

Чиновникам есть о чем волноваться. Кроме разрушения инфраструктуры, с началом "большой" войны, по оценке ассоциации Укртеплокоммунэнерго, платежи за коммуналку в Украине упали до 50-60%. Аналогичные проблемы и у так называемых облгазов. Как в таких условиях относительно спокойно пройти предстоящий отопительный сезон? Пока это риторический вопрос. Риск, что Россия продолжит атаковать украинскую инфраструктуру этой зимой, как никогда высок. Однако правительство, похоже, ищет решение.

И не только военное.

"Что бы ни готовили оккупанты, мы должны готовиться к зиме. Я поставил правительству конкретную задачу - сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество в этот отопительный сезон не изменились. Местные власти отвечают за тарифы на тепло и горячую воду, и на местном уровне тарифы должны быть неизменными зимой 2022-2023 годов", - рассказывал Зеленский 8 июня.

СПРАВКА. В специальный штаб, созданный 7 июня правительством, вошли почти все участники энергетического рынка - теплопоставщики, госкомпания Нафтогаз, Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также представители правительства и местных общин.

Задача штаба - сбалансировать энергетическую систему страны, провести ремонты, а также решать все неотложные проблемы. Возглавляет штаб министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Одна из важнейших задач правительства - накопить к зиме на складах и хранилищах 19 млрд кубометров газа и 2 млн тонн угля.

Накапливать запас планируется за счет собственной добычи и импорта из других стран. Для этого 13 июня Кабмин запретил экспортировать газ, мазут и угли. Альтернатива - поставки газа из США в рамках ленд-лиза.

Миллиарды на коммуналку?

264 млрд грн - это пятая часть украинского бюджета на 2022 год. Она сопоставима с "довоенным" оборонным бюджетом страны - 267,2 млрд грн. На что пойдут эти деньги? Прежде всего, на компенсацию разницы между рыночной стоимостью газа и тарифами на газ и тепло для населения, которые установило государство.

Эта разница - одна из главных причин, почему на газовом рынке страны накопились рекордно большие долги. По данным Нафтогаза (а Нафтогаз добывает в стране львиную долю газа), еще летом 2021 года сумма накопленных долгов на газовом рынке превышала 120 млрд грн. Цифра практически сопоставима с годовым бюджетом Украины на медицину в 2022 году.

Правительственная дотация позволит подготовиться к отопительному сезону и бесперебойно работать облгазам, производителям тепла и поставщикам газа для населения, убеждал депутатов Витренко. "Это общая проблема... Если Нафтогаз импортирует газ по $1000-1200 (за тысячу кубов. - ред.), а продает по $200-250, то разницу нужно компенсировать", - говорил он.

Как? Распределение средств предусмотрено проектом закона №7429. Остальные законопроекты его дополняют - запрещают повышать коммуналку, вносят изменения в налоговый кодекс. Самая большая дотация предусмотрена для Нафтогаза - 150 млрд грн. Эти средства - компенсация госкомпании за продажу газа производителям тепла и газсбытам по цене ниже рынка.

Еще 76 млрд грн пойдут на погашение долга облгазов, поставщиков газа и теплокоммунэнерго. Львиная доля этих средств опять же перейдет Нафтогазу, он главный в стране поставщик голубого топлива для нужд украинцев и производителей тепла.

Не забыло правительство и о местных общинах. На субвенции местных бюджетов и поддержку тарифов на тепло и горячую воду в городах в законопроект заложено 38,2 млрд грн. Главным распорядителем всех 264 млрд грн дотации правительство определило НКРЭКУ.

СПРАВКА. Война стала мощным ударом не только по экономике, но и бюджету страны. По данным министра финансов Сергея Марченко, в мае дефицит госбюджета достиг 167 млрд грн. Чтобы выполнить обещание, правительство рассчитывает привлечь от международных партнеров 188,3 млрд грн, остальное - 67 млрд грн - предоставит Нафтогаз.

Почему так важно найти эти средства?

Черная дыра

"Нафтогаз по сути является звеном субсидирования населения и теплокоммунэнерго", - говорит эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип. А на это нужны средства, которых у Нафтогаза нет. Так он ответил на вопрос, почему Нафтогаз получит из госбюджета наибольшую дотацию.

Еще в мае народный депутат от Батькивщины Алексей Кучеренко представил справку на заседании энергетического комитета парламента о финансовом состоянии Нафтогаза. Автор этой справки - Министерство энергетики, написал он 10 июня в Facebook.

По словам Кучеренко, документ свидетельствует, что Нафтогаз переживает не лучшие времена: госкомпании вроде бы не хватает 219 млрд грн, чтобы закачать в подземные хранилища достаточные объемы газа. Витренко эту справку не комментирует, в то же время существующие проблемы он не скрывает. По его данным, к зиме Украина должна закупить 6 млрд кубов газа на $8 млрд.

По текущему курсу $8 млрд - это более 236 млрд грн, что на 9% больше, чем вся годовая выручка Нафтогаза за 2021 год. "Пока в газовой сфере у Украины все хорошо, Украина показывает свои сильные стороны. Но нам понадобится помощь к отопительному сезону", - говорил Витренко 7 июня в Вашингтоне.

В таких обстоятельствах поддержка Нафтогаза за счет бюджета - необходимая инициатива, считает президент Ассоциации Газовых трейдеров Андрей Мизовец. С другой стороны, правительственные законопроекты "замораживают" все нынешние проблемы рынка, особенно коммунальные тарифы, которые не отражают рыночные потери коммунальных компаний, добавляет он.

Это означает, что в будущем на газовом рынке снова может возникнуть долговой кризис, и правительству придется снова искать в бюджете средства на решение проблем отрасли.

"После войны мы в любом случае должны как можно быстрее выходить на рыночные методы. Тем, кому рыночные тарифы не по карману, государство должно предоставить адресную помощь. Иначе мы будем кормить дотациями Нафтогаз, как черную дыру", - заявил Мизовец.

Контекст. По регламенту, прежде чем законопроекты правительства вынесут на голосование в зал Верховной Рады, их еще должен изучить профильный комитет. По словам главы энергетического комитета Андрея Геруса, соответствующие проекты закона комитет еще изучает.