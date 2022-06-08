Westinghouse и Bloom разработают установки для крупномасштабного производства водорода на АЭС

Компании Westinghouse Electric и Bloom Energy заключили соглашение о намерении производить чистый водород на коммерческом рынке атомной энергетики. Партнёры вместе разработают технологии и установки для интегрированного в АЭС крупномасштабного производства водорода на основе перегретого водяного пара. Это позволит создать источники чистого водорода и ускорить декарбонизацию крупнейших экономик мира.

В основе будущих установок по производству водорода будут лежать твердооксидные топливные элементы, которые компания Bloom Energy использует в фирменных топливных модулях. Напомним, Bloom Energy с 2010 года поставляет мощные топливные ячейки для выработки электричества из разных видов топлива, включая водородное. В частности, эту продукцию облюбовали некоторые крупные ЦОД для систем резервного и даже штатного питания серверных залов. Получаемый на АЭС перегретый водяной пар идеально подходит для работы подобных ячеек и для высокотемпературного электролиза в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

«Высокотемпературный электролиз уже привлекает внимание и получает признание как экономически эффективное и жизнеспособное решение для создания недорогого, чистого водорода, который имеет решающее значение для достижения агрессивных целей декарбонизации», - сказал Рик Бюттель (Rick Beuttel), вице-президент Bloom по водородному бизнесу.

Компания Westinghouse Electric имеет более 60 лет опыта в атомной промышленности. Вместе с Bloom Energy она рассчитывает быстро создать необходимое коммерческое решение для производства водорода на АЭС. Такое решение, уверены в Westinghouse, идеально подошло бы как основа для создания центров по производству чистого водорода в США, развёртывание которых на днях специальной программой стоимостью $8 млрд поддержало Министерство энергетики США.