Финансовые новости
- |
- 08.06.22
- |
- 23:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США выделят $8 млрд на создание центров выработки чистого водорода
15:13 08.06.2022 |
В США продолжают финансировать программы новой энергетики, которые предусмотрены принятым в конце прошлого года Законом об инфраструктурных инвестициях. На этот раз Министерство энергетики сообщило о программе финансирования в размере $8 млрд на создание в стране как минимум четырёх центров по производству чистого водорода. Программа рассчитана на пять лет и призвана ускорить переход на использование водорода в качестве экологически чистого энергоносителя.
В настоящий момент в США ежегодно производится около 10 млн т водорода. Для сравнения, ежегодно во всём мире производится 90 млн т этого газа. Впрочем, во всём мире и в США водород в основном вырабатывается «грязным» способом из природного газа (в процессе парового риформинга метана). Абсолютно чистый водород может быть получен в процессе электролиза воды с помощью возобновляемой энергии, но в качестве альтернативы также можно использовать электричество с атомных электростанций. Это всё равно чище, чем при обработке природного газа.
В рамках реализации «водородной» программы Министерства энергетики США за пять лет должно быть создано не менее четырёх крупных центров по выработке чистого водорода с использованием энергии солнца, ветра или из других возобновляемых источников. Эти центры - H2Hubs - должны будут на практике продемонстрировать производство, переработку, доставку, хранение и конечное использование чистого водорода. Также центры H2Hubs должны быть способны развиться в общенациональную сеть.
При выборе мест создания центров H2Hubs Министерство энергетики через межведомственное сотрудничество будет учитывать такие факторы, как экологическую справедливость, вовлечение местного населения и развитие рабочей силы. Ранее в рамках Закона об инфраструктурных инвестициях власти США выделили значительные средства на развитие новой ядерной энергетики, включая малые реакторы и переход к замкнутому циклу использования топлива, а также $3,5 млрд на создание в США национальных центров по удалению CO2 из атмосферы. Производство чистого водорода станет ещё одним шагом на пути к экологически чистой экономики в США и таких шагов ещё будет множество.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|За ипотеку на уничтоженное войной жилье предлагают списать только проценты - в Раде зарегистрировали законопроект
|Всемирный банк одобрил допфинансирование Украины почти на $1,5 млрд
|Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата
|Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На границе с Румынией образовалась большая очередь из бензовозов
|Зеленский разрешил приостанавливать действие строительных норм на время войны
|Убытки ритейлеров Украины вследствие агрессии РФ составили более 50 млрд грн - исследование
|Еврокомиссия запустила онлайн-платформу для поддержки украинского экспорта
|Экспорт электроэнергии может дать прибыль не меньше, чем транзит газа – Зеркаль
|Суд арестовал еще 420 железнодорожных вагонов России и Беларуси
|Причин для резкого роста курса нет - председатель правления ПриватБанка
Это интересно
|Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone