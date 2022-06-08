США выделят $8 млрд на создание центров выработки чистого водорода

В США продолжают финансировать программы новой энергетики, которые предусмотрены принятым в конце прошлого года Законом об инфраструктурных инвестициях. На этот раз Министерство энергетики сообщило о программе финансирования в размере $8 млрд на создание в стране как минимум четырёх центров по производству чистого водорода. Программа рассчитана на пять лет и призвана ускорить переход на использование водорода в качестве экологически чистого энергоносителя.

В настоящий момент в США ежегодно производится около 10 млн т водорода. Для сравнения, ежегодно во всём мире производится 90 млн т этого газа. Впрочем, во всём мире и в США водород в основном вырабатывается «грязным» способом из природного газа (в процессе парового риформинга метана). Абсолютно чистый водород может быть получен в процессе электролиза воды с помощью возобновляемой энергии, но в качестве альтернативы также можно использовать электричество с атомных электростанций. Это всё равно чище, чем при обработке природного газа.

В рамках реализации «водородной» программы Министерства энергетики США за пять лет должно быть создано не менее четырёх крупных центров по выработке чистого водорода с использованием энергии солнца, ветра или из других возобновляемых источников. Эти центры - H2Hubs - должны будут на практике продемонстрировать производство, переработку, доставку, хранение и конечное использование чистого водорода. Также центры H2Hubs должны быть способны развиться в общенациональную сеть.

При выборе мест создания центров H2Hubs Министерство энергетики через межведомственное сотрудничество будет учитывать такие факторы, как экологическую справедливость, вовлечение местного населения и развитие рабочей силы. Ранее в рамках Закона об инфраструктурных инвестициях власти США выделили значительные средства на развитие новой ядерной энергетики, включая малые реакторы и переход к замкнутому циклу использования топлива, а также $3,5 млрд на создание в США национальных центров по удалению CO2 из атмосферы. Производство чистого водорода станет ещё одним шагом на пути к экологически чистой экономики в США и таких шагов ещё будет множество.