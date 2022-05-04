Газовые ворота Европы. Греция дала старт проекту LNG-терминала в Александруполисе

В Греции в среду официально дали старт проекту плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (LNG) в городе Александруполисе. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, что сделает Грецию ведущим газовым хабом в регионе, сообщает Катимерини.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что этот терминал станет "новыми энергетическими воротами", которые позволят Европе и Балканам в частности снизить зависимость от поставок из России.

Соглашение о строительстве плавучего LNG-терминала вместе с Мицотакисом подписал болгарский премьер Кирилл Петков. Церемония состоялась в присутствии президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского, посла США в Греции Джеффри Пайетта.

"По его завершении мы быстро сможем избавиться от газа, поступающего из российских источников, и наши страны возьмут на себя общую роль на новой энергетической карте", - заявил Мицотакис.

У Греции уже есть один LNG-терминал на острове Ревитуса недалеко от Афин. Второй терминал у Александруполиса и еще один в районе Коринфа позволят увеличить общую мощность регазификации до 8,5 млрд кубометров в год.

"Греческие LNG-терминалы смогут обеспечить не только греческий рынок, но и заменить значительную часть поставки российского газа на Балканы. Недавний газовый шантаж со стороны Москвы делает сотрудничество [с соседними странами] не только необходимым, но, я бы сказал, неотложным. Греция является пионером и уже позаботилась о собственной национальной энергетической достаточности и, конечно, готова помогать соседним странам, таким как Болгария", - сказал премьер Греции.