Колумбия готова нарастить экспорт энергоресурсов для замены российских

Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада, чтобы помочь им перекрыть дефицит, созданный санкциями против России.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в интервью CNN.

Североамериканские и европейские страны точно знают, что не могут больше полагаться на поставки энергоресурсов из России. Может ли Колумбия помочь в решении этой проблемы? Наш ответ - да", - сказал Дуке.

По его словам, Колумбия может нарастить добычу и экспорт сразу по трем направлениям: уголь, традиционные нефть и газ, а также возобновляемые энергоресурсы вроде гидрогена.

"Колумбия может немедленно увеличить добычу угля... Мы имеем одни из самых больших залежей в мире и сами не используем уголь для производства энергии", - отметил президент.

Он добавил, что Колумбия уже договорилась об увеличении экспорта в Германию.

Как сообщал Укринформ, ранее Европейский Союз принял пятый пакет санкций против России в ответ на неспровоцированную военную агрессию против Украины.

Среди прочего пакет включает запрет покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое углеродное топливо в ЕС, если они имеют происхождение из России или были экспортированы из России, начиная с 22 августа 2022 года.

Импорт угля в Европейский Союз составляет 8 миллиардов евро в год.