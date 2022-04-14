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Колумбия готова нарастить экспорт энергоресурсов для замены российских
22:36 14.04.2022 |
Колумбия готова быстро увеличить экспорт энергоресурсов в страны Запада, чтобы помочь им перекрыть дефицит, созданный санкциями против России.
Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в интервью CNN.
Североамериканские и европейские страны точно знают, что не могут больше полагаться на поставки энергоресурсов из России. Может ли Колумбия помочь в решении этой проблемы? Наш ответ - да", - сказал Дуке.
По его словам, Колумбия может нарастить добычу и экспорт сразу по трем направлениям: уголь, традиционные нефть и газ, а также возобновляемые энергоресурсы вроде гидрогена.
"Колумбия может немедленно увеличить добычу угля... Мы имеем одни из самых больших залежей в мире и сами не используем уголь для производства энергии", - отметил президент.
Он добавил, что Колумбия уже договорилась об увеличении экспорта в Германию.
Как сообщал Укринформ, ранее Европейский Союз принял пятый пакет санкций против России в ответ на неспровоцированную военную агрессию против Украины.
Среди прочего пакет включает запрет покупать, импортировать или передавать уголь и другое твердое углеродное топливо в ЕС, если они имеют происхождение из России или были экспортированы из России, начиная с 22 августа 2022 года.
Импорт угля в Европейский Союз составляет 8 миллиардов евро в год.
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