Все энергоблоки АЭС работают в пределах безопасной эксплуатации - Госатом

По состоянию на 31 января этого года на украинских атомных электростанциях работали все 15 энергоблоков без нарушений условий безопасной эксплуатации.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования по итогам еженедельного совещания.

По результатам проверок установлено, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на АЭС нет, радиационная ситуация соответствует установленным нормам, а системы физической защиты АЭС работают в штатном режиме.

«Безопасная эксплуатация атомных электростанций - одно из важных и необходимых условий обеспечения национальной безопасности Украины», - подчеркнул исполняющий обязанности Главы Госатомрегулирования Олег Кориков.

Он добавил, что атомная энергетика на сегодняшний день вносит решающий вклад в энергообеспечение страны, ведь ее доля составляет примерно 73,3% всей электроэнергии.

Как сообщал Укринформ, впервые за всю историю атомной энергетики в Украине подключены к электоросети все 15 энергоблоков АЭС.

Статьи по теме:

26.01.22 Опасный эксперимент. Зачем у Зеленского решили установить атомный рекорд

В Офисе президента рассказали о плане запустить в работу все 15 блоков АЭС одновременно. Такого в Украине не было никогда, и не просто так - задача это сложная и опасная.