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Все энергоблоки АЭС работают в пределах безопасной эксплуатации - Госатом
08:39 01.02.2022 |
По состоянию на 31 января этого года на украинских атомных электростанциях работали все 15 энергоблоков без нарушений условий безопасной эксплуатации.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования по итогам еженедельного совещания.
По результатам проверок установлено, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на АЭС нет, радиационная ситуация соответствует установленным нормам, а системы физической защиты АЭС работают в штатном режиме.
«Безопасная эксплуатация атомных электростанций - одно из важных и необходимых условий обеспечения национальной безопасности Украины», - подчеркнул исполняющий обязанности Главы Госатомрегулирования Олег Кориков.
Он добавил, что атомная энергетика на сегодняшний день вносит решающий вклад в энергообеспечение страны, ведь ее доля составляет примерно 73,3% всей электроэнергии.
Как сообщал Укринформ, впервые за всю историю атомной энергетики в Украине подключены к электоросети все 15 энергоблоков АЭС.
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