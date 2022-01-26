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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Опасный эксперимент. Зачем у Зеленского решили установить атомный рекорд

17:43 26.01.2022 |

Новости ТЭК

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

В Офисе президента рассказали о плане запустить в работу все 15 блоков АЭС одновременно. Такого в Украине не было никогда, и не просто так - задача это сложная и опасная.

На брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в понедельник, 24 января, заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил о намерениях запустить все 15 энергоблоков украинских АЭС в течение ближайших 10 дней.

Все 15 энергоблоков украинских АЭС - это 13,835 ГВт мощностей, что может стать рекордом для работы атомной генерации страны. Для сравнения на утро 24 января в Украине работало 14 энергоблоков с нагрузкой 12-12,1 ГВт. Год назад работало 9 энергоблоков с нагрузкой 9,65 ГВт.

Побить рекорд будет непросто. Стоило в ОП заговорить об амбициозных намерениях, как утром во вторник из энергосистемы выпало два энергоблока.

По официальным данным, в 04:22 произошло отключение от сети энергоблока №1 Хмельницкой АЭС - сработала защита блочного трансформатора с дальнейшей работой защиты реакторной установки. Нарушений условий безопасной эксплуатации не произошло, а радиоактивные изменения отсутствовали.

А энергоблок № 4 Запорожской АЭС с 25 января был отключен для ремонтных работ, которые должны закончиться до 07:00 27 января. Там нужно устранить газовую неплотность генератора.

По данным "Укрэнерго", на середину вторника в Украине работало 12 атомных энергоблоков. По одному энергоблоку Запорожской и Хмельницкой АЭС были в ремонте, еще один блок Ровенской АЭС находился в среднем ремонте. Его планируют запустить в работу в конце января.

Уже эти факты указывают, что реализовать одновременную работу всех 15 атомных энергоблоков будет проблематично.

Раскочегаренный атом

Доля атомной генерации в производстве электроэнергии в Украине растет и традиционно занимает львиную часть производства. По данным "Укрэнерго", в ноябре 2020 г. она составляла 45,38%, в январе 2021 г. - 50,05%, в феврале - 50,77%. По самым свежим данным оператора, уже в ноябре 2021 г. она достигла 57,58%. При этом, как следует из таблицы, тепловая генерация в это время существенно сокращалась.

Опасный эксперимент. Зачем у Зеленского решили установить атомный рекорд

 

В январе 2022 г. картина практически не изменилась. По официальным данным, доля АЭС в покрытии нагрузки на неделе 17-23 января была 56%, неделей ранее - 57%.

 

В конце прошлого года Запорожская и Южноукраинская АЭС уже выходили на рекорд и вынужденно работали на мощности выше номинальной (из-за проблем с углем на ТЭС и ТЭЦ).

На сегодня ситуация с запасами топлива в тепловой генерации улучшилась. По состоянию на 24 января на складах ТЭС было 713,5 тыс. т угля. Это не катастрофа, но все равно далеко от достаточного объема. Если учитывать, что суточное потребление угля составляет в зависимости от температуры 50-100 тыс. т, то этого запаса хватит на 7-14 суток. Понятно, что его будут пополнять, но если бы придерживались плана, запасов было бы в два раза больше.

Понятно и то, что раскочегаренная атомная генерация позволяет экономить уголь и поддерживать потребности энергосистемы. Но выход энергоблоков на АЭС в ремонт создает проблемы: если один выбывает из строя, его мощности сложно возместить. Сегодняшний день - яркое тому подтверждение.

"Если отваливается 1 ГВт, нужно иметь в резерве 3-4 тепловых энергоблока, которые можно моментально поднять. А если 2 ГВт, как сегодня, то надо поднять 6-8 тепловых энергоблоков, а у нас нет резервов. И не только проблема в отсутствии топлива, но и блоки старые, - рассказывает независимый эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. - Посмотрите, сегодня запросили из Беларуси аварийную помощь, а помощь денег стоит, и это немаленькие деньги. По моим источникам, еще будут просить помощь из Словакии, будут рассчитывать на "Укргидроэнерго" и поднимать антрацитовый блок на Криворожской ТЭС".

"После отключение двух блоков ДТЭК переориентировал два блока Бурштынского энергоострова на Украину, - добавляет энергетический эксперт Юрий Корольчук. - Но даже это не спасло, нужно было взять еще 150 МВт аварийной помощи из Беларуси. Вот цена этого желания включить 15 блоков. Вопрос даже не в том, что они хотят. У них другого выхода нет. Они фактически закрывают основное производство электроэнергии, ведь угля мало и его будет не хватать".

Тест на независимость

Итак, атомная генерация начала работать на максимальном количестве энергоблоков, чтобы сгладить проблемы в тепловой генерации и обеспечить бесперебойными поставками электричества потребителя. Но есть и политический момент - чтобы не брать электроэнергию у Беларуси и России.

"Если бы не работало 14 блоков, нужно было брать импортную электроэнергию из России. Этого пока что не происходит, но это будет скандал: на нас хотят напасть, а мы тут берем электроэнергию", - говорит Юрий Корольчук.

Кроме того, Украина хочет стать независимой от электроэнергии из России и Беларуси, присоединившись к европейской сети системных операторов ENTSO-E. 2022 г. будет важным в этом направлении, ведь в течение его украинская энергосистема должна пройти тест - проработать в изолированном режиме несколько дней подряд летом и зимой, причем уже текущей зимой. Тестовая работа нашей ОЭС, как сообщал министр энергетики Герман Галущенко, запланирована на февраль.

Период теста должен был быть более длительным, чем несколько дней (около месяца), его сократили, но все равно Украина должна показать надежность. Здесь также понадобятся мощности атомной генерации.

Характерно, что за несколько дней до заявления Ростислава Шурмы о рекордной работе 15 энергоблоков Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Европейская чиновница подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в энергетике. В частности были скоординированы шаги на интеграцию объединенной энергосистемы Украины в европейскую сеть ENTSO-E.

Тестировать энергосистему в изолированном режиме, когда нет достаточного запаса угля, а атомные энергоблоки останавливаются на ремонт - не самый лучший сценарий. Даже если во время этого теста будут работать все 15 энергоблоков, то каковы гарантии, что ни один из них срочно не потребуется отключить из-за внепланового ремонта? То есть можно попросту завалить этот тест.

"Идут дебаты о том, что при недостатке угля нужно продержаться в изолированном режиме три дня, - говорит Ольга Кошарная. - Как сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, за три дня нужно сжечь 300 тыс. т угля на станциях. Я всегда говорила, что нужно просчитывать самые тяжелые варианты. Идти на изолированный режим, имея меньше гарантированного запаса угля на 30%, - это безумие. В Европейской комиссии был круглый стол, где ее представитель дважды сказал: при таком дефиците угля, может, стоит вам не проводить тестирование в изолированном режиме зимой, а летом купить угля и сделать это в следующий сезон. От этого отказались".

Опасный эксперимент

Идея включить все 15 атомных энергоблоков не нова. В октябре прошлого года руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом"" Петр Котин заявил, что во время осенне-зимнего периода будут работать 14 энергоблоков, а если понадобится, то и все 15.

"Конечно, для нас это будет вызов, особенно в части дальнейшей оптимизации ремонтной кампании с сокращением сроков ремонта при безусловном выполнении запланированных объемов ремонтных работ", - отмечал Котин.

Спустя месяц, в ноябре 2021 г. руководитель "Энергоатома" назвал конкретные сроки: компания будет работать на 15 блоках две недели с 1 по 15 февраля 2022 г. Во второй половине февраля и в марте блоки будут отключаться. Например, в начале первого месяца весны будет работать 12 блоков, а в конце марта - 11.

Работа на таком максимуме, когда есть провалы по потреблению, не очень хорошо влияет на технику.

"Дело в том, что у нас большая разница между пиком потребления днем и провалом ночью, - рассказывает Ольга Кошарная. - Это 5-6 ГВт - огромная разница. Атомные станции могут работать, выйдя на номинальную мощность. Максимум они могут понизить генерацию на 20%, на ночь. Но зимой 13,8 ГВт установленной мощности не влазят в ночной провал". Другими словами, АЭС вырабатывают слишком большой объем электроэнергии, которую некуда девать ночью. Приходиться маневрировать, то есть снижать мощность, но не для того, чтобы выключить энергоблок, а чтобы, наоборот, опять увеличить производство утром.

"Это также негативно в целом влияет на работу системы. Ничего хорошего в этом нет, - говорит Юрий Корольчук. - В любом случае, весной, летом и даже осенью точно будет больше блоков АЭС стоять в ремонте. Ремонтов будет больше, и они будут длительнее. Они их и раньше вывели из ремонтной кампании, что-то недоделали, идет больше нагрузка в целом на составляющие самого блока".

В этой ситуации хорошо хоть то, что, по словам экспертов, угроз ядерной и радиационной безопасности при работе всех 15 энергоблоков нет. Если что-то и выходит из строя, то электротехническая составляющая, которая часто ремонтируется по остаточному принципу.

"Я думаю, что в этом сезоне 15 блоков мы в работе не увидим, - говорит Юрий Корольчук. - Разве что будет политическая задача: включить, чтобы сказать, что мы работаем 15 блоками. Это счастье может продолжаться день, два дня, от силы неделю".

"С точки зрения безопасности, я думаю, вряд ли кто-то включит блок с угрозами для радиационной и ядерной безопасности, - отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. - Если он ломается, его очень сложно в определенных условиях заместить чем-то другим, и это несет риски дефицита электрической энергии для потребителя. Если этот эксперимент не удастся, будут проблемы у украинских потребителей вплоть до веерных отключений или какого-то существенного импорта электроэнергии".
 

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