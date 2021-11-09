Американский стартап Helion Energy пообещал запустить эффективный термоядерный реактор к 2024 году

Компания Helion Energy из Вашингтона сообщила о сборе инвестиций в размере $500 млн на постройку первого в мире термоядерного реактора с эффективностью больше единицы. Установка сможет выдать чистую электроэнергию от управляемой термоядерной реакции не позже 2024 года. Если компания планомерно будет достигать поставленных целей, то получит дополнительно ещё $1,7 млрд инвестиций.

Летом этого года Helion Energy смогла установить мировой рекорд достижения температуры плазмы в «коммерческих» реакторах, превысив планку в 100 млн °C. Достижение совершено на реакторе «шестого поколения» Trenta. В совокупности за 16 месяцев на Trenta произведено 10 тыс. мощнейших плазменных импульсов - примерно один раз в 10 минут длительностью 1 мс. По словам разработчика, его реактор «на 95 % восстанавливает энергию, оставшуюся после ввода, а также использует её для новых термоядерных реакций». Также показано, что электромагниты реактора «работают с 95-процентной энергоэффективностью».

Проведённый недавно новый сбор средств поможет компании достроить реактор седьмого поколения Polaris с запуском импульсов каждую секунду. Строительство комплекса под Polaris также началось этим летом и будет завершено в следующем году. К 2024 году на реакторе Polaris компания обещает получить первую чистую электроэнергию, что станет первым в истории человека опытом с успешной генерацией электричества в ходе управляемого термоядерного синтеза. При этом в затылок Helion дышат разработчики из MIT, которые обещают первый эффективный термоядерный синтез на лабораторной установке в 2025 году.

Отметим, компания Helion Energy выбивается из относительно немногочисленного отряда разработчиков термоядерных реакторов. Реактор Polaris и последующие будут вырабатывать электричество в виде побочного продукта. Основным назначением Polaris станет синтез гелия-3 как наиболее эффективного топлива для термоядерных реакторов. В перспективе Helion рассчитывает вырабатывать до 20 тонн гелия-3 в год и надолго закрыть потребность человечества в чистом топливе.

Патентованный реактор Helion Energy не зажигает плазму, как классические реакторы, а работает без поджига в импульсном режиме. Это упрощает конструкцию реактора и его эксплуатацию вплоть до размещения в стандартном транспортном контейнере. Более того, термоядерный реактор Helion вырабатывает электричество индукционным методом в процессе взаимодействия магнитных полей плазмы и магнитов. Никаких тепловых съёмников и турбин - всё очень просто и компактно с минимальным количеством узлов.

Идеи Helion Energy и этапы продвижения компании к цели настолько вдохновляющие, что деньги на развитие проекта предоставили и намерены ещё предоставить такие инвесторы со стажем, как Сэм Альтман (Sam Altman), бывший президент Y Combinator и нынешний генеральный директор OpenAI, соучредитель PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) через свою компанию Mithril Capital, бывший президент eBay Джефф Сколл (Jeff Skoll) через свою Capricorn Investment Group и соучредитель Facebook Дастин Московиц (Dustin Moskovitz).