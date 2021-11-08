НКРЭКУ проведет проверки на ТЭС из-за низкого запаса угля на складах

Энергорегулятор (НКРЭКУ) по запросу оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" проверит соблюдение лицензионных условий по производству электроэнергии тепловыми электростанциями генкомпаний (ГК ТЭС), в частности, обеспечения ими топливных запасов.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 5 ноября, передает Энергореформа.

Внеплановые невыездные проверки пройдут на АО "ДТЭК "Днипроэнерго", ПАО "Донбассэнерго", АО "ДТЭК "Захидэнерго", ООО "ДТЭК "Востокэнерго", ПАО "Центрэнерго".

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Как сообщала Энергореформа, в НКРЭКУ пришло обращение "Укрэнерго" от 28 октября относительно отсутствия сбалансированных поставок угля на тепловые станции и роста количества внеплановых ремонтов энергоблоков ТЭС. Системный оператор отмечал, что это делает невозможным обеспечение устойчивой работы энергообъединения и стабильное электроснабжение потребителей.

Согласно данным Министерства энергетики, запасы угля на складах ГК ТЭС за последнюю неделю, с 26 октября по 2 ноября, снизились на 7,1%, или на 41 тыс. тонн, и составили 537,9 тыс. тонн. При этом почти за месяц - с 4 октября по 2 ноября - запасы на складах ГК ТЭС сократились на 24,6%, или на 175,1 тыс. тонн.

"Укрэнерго" 2 ноября на несколько часов активировало аварийную помощь из Беларуси и Словакии в связи с дефицитом мощности в Объединенной энергосистеме Украины и в "Острове Бурштынской ТЭС". Причиной этого она назвала повышенную аварийность на энергоблоках тепловых станций, в частности, "ДТЭК Энерго".

В свою очередь, компания "ДТЭК Энерго" потребовала от НЭК "Укрэнерго" опровержения обвинений относительно причин срыва балансирования энергосистемы и активации аварийной помощи.