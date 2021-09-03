Укртрансгаз запустит торги нерастаможенным газом на бирже





АО "Укртрансгаз" планирует запустить торги нерастаможенным природным газом на платформе Украинской энергетической биржи.

Об этом сообщил в.и.о. генерального директора компании Сергей Перелома, передает корреспондент Укринформа.

"Сейчас мы заканчиваем тестирование платформ. Надеюсь, что недели через три это тестирование закончим и уже в конце сентября такие торги впервые пройдут на УЭБ", - прокомментировал Перелома.

Он отметил, что такой шаг может повысить интерес иностранных компаний в украинских газохранилищах.

Сейчас на УЭБ проводятся торги только тем газом, который прошел растаможку.

Как сообщалось, по состоянию на 2 сентября АО "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища газа более 18 млрд куб. м "голубого топлива". Около 4 млрд кубометров газа из этого объема хранится в режиме "таможенного склада".