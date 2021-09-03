Финансовые новости
- |
- 03.09.21
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укртрансгаз запустит торги нерастаможенным газом на бирже
10:01 03.09.2021 |
АО "Укртрансгаз" планирует запустить торги нерастаможенным природным газом на платформе Украинской энергетической биржи.
Об этом сообщил в.и.о. генерального директора компании Сергей Перелома, передает корреспондент Укринформа.
"Сейчас мы заканчиваем тестирование платформ. Надеюсь, что недели через три это тестирование закончим и уже в конце сентября такие торги впервые пройдут на УЭБ", - прокомментировал Перелома.
Он отметил, что такой шаг может повысить интерес иностранных компаний в украинских газохранилищах.
Сейчас на УЭБ проводятся торги только тем газом, который прошел растаможку.
Как сообщалось, по состоянию на 2 сентября АО "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища газа более 18 млрд куб. м "голубого топлива". Около 4 млрд кубометров газа из этого объема хранится в режиме "таможенного склада".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский и Байден не пошли на совместную пресс-конференцию
|Визит в США: 277 миллиардов обещаний, и что с этим делать
|Ультиматум Венедиктовой. Почему взбунтовалась комиссия по отбору главы САП
|Визит Зеленского в США: Промежуточные итоги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 03.09.21
|Оператор газохранилищ инвестирует около 900 миллионов в крупнейшее ПХГ Европы
|Укртрансгаз запустит торги нерастаможенным газом на бирже
|Украина впервые начала транспортировать британскую нефть
|Цена золота 3 сентября слабо колеблется в ожидании данных рынка труда США
|В Украине рассматривают возможность строительства малых модульных реакторов
Это интересно
|TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
|Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб
|В США представили хлорную батарею - ее плотность энергии в 6 раз больше, чем у литий-ионной
|Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
|В Китае детям запретили играть в онлайновые игры более трёх часов в неделю
|Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала
|Обнаружен способ обхода PIN-кодов для бесконтактных платежей Mastercard и Maestro