У Оператора ГТС обеспокоены крайне низким уровнем расчетов облгазов

Облгазы рассчитались с ООО "Оператор ГТС Украины" за отобранный в феврале на собственные потребности газ менее чем на 1,3%.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

"29 мая закончилось действие 90-дневной отсрочки платежей согласно Постановлению регулятора №235 от 17.02.2021 г. для операторов ГРС (обл- и горгазов) за образованные негативные небалансы в феврале 2021 г. Облгазы должны были рассчитаться с Оператором ГТС Украины за газ, который отобрали из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТР), за 12 дней февраля (с даты действия Постановления) в размере 1,5 млрд грн. Но уровень расчетов составил менее 1,3%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая динамика вызывает "обоснованные сомнения" в погашении задолженности за март, срок которой наступает в июне.

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Сейчас облгазы должны уплатить ОГТСУ почти 10 млрд грн за газ для ПТР. Из них 5,1 млрд грн - это уже просроченная задолженность, а 4,8 млрд грн - это начисления с отсрочкой к уплате в июне, отметили в пресс-службе.

"При этом население Украины исправно платит тариф на распределение облгазам в объеме примерно 2 млрд грн ежемесячно, но рычагов контроля целевого использования этих средств нет... Единственный действенный инструмент - это распределительные счета, когда средства, которые население платит облгазам, распределяются по целевому назначению», - прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он призвал депутатов срочно рассмотреть законопроект №3800, который недавно поддержал Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, в феврале и марте 2021 года облгазы отобрали газа на собственные производственные потребности в семь раз больше по сравнению с январем. В общей сложности за два месяца, когда действовала отсрочка платежей, облгазы отобрали из ГТС более 1 млрд кубометров газа для ПТР.