Финансовые новости
- |
- 01.06.21
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада упростит присоединение к электросетям для бизнеса
15:43 01.06.2021 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5009 в первом чтении проголосовали 314 народных депутатов.
Целью документа в пояснительной записке указано упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества процедур и уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, снятие искусственных ограничений и устранение барьеров в процедуре присоединения к электрическим сетям.
В частности, вводится правило "молчаливого согласия" при выделении земельного участка для размещения линейных объектов энергетической инфраструктуры.
Кроме того, законопроект предполагает внедрение механизма "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов, получения информации, исходных данных, необходимых для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ, согласования проектной документации на строительство, реконструкцию и переоснащение электроустановок заказчиков.
Согласно пояснительной записке к документу, его принятие будет способствовать развитию бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности Украины за счет улучшения позиций в рейтинге Doing business.
Статьи по теме:
28.05.21 Подключиться к энергосетям станет легче: что изменилось
С 1 июня уменьшится и число необходимых документов, которые заказчики обязаны предоставить для присоединения к электросетям. Новый порядок НКРЭКУ "только упрощает подачу документов", а основные трудности останутся, как и прежде.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
|Левочкин против Колесникова и Мураева. Как ОПЗЖ хочет избавиться от соперников
|«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада внедрила информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования
|Украинцы скептически оценивают экономическую ситуацию в стране – опрос
|Рада поддержала закон о защите обличителей в коррупции с предложениями Зеленского
|Цены на бензин стабильны в начале июня
|ДТЭК Ахметова готов рассматривать продажу собственных ТЭС и угольных шахт
|В мае спрос на новые легковые авто вырос на 43%
Это интересно
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office
|Microsoft обвинила российских хакеров в масштабной атаке на десятки организаций и учреждений
|Bugatti представила три модели умных часов премиум-класса