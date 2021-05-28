Подключиться к энергосетям станет легче: что изменилось

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Уже с начала следующей недели, 1 июня, в Украине вступят в силу изменения к процедуре по присоединению к электросетям.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, что проблемами с подключением к электросетям озаботились и украинские парламентарии. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5009. Его цель - упростить эту процедуру, которую народные избранники назвали "сложной, забюрократизированной и длительной".

Что изменится

Регулятор указал на следующие нововведения, которые должны упростить жизнь заказчикам таких услуг:

* публичные договоры по присоединению убирают ряд барьеров. К примеру, операторы систем распределения (ОСР) не смогут навязать клиентам дополнительные условия. (например, увеличивать сроки подключения). Менять условия договора или порядок оплаты предоставленных услуг тоже не выйдет;

* ОСР будут обязаны на своих сайтах размещать типовой договор о стандартном присоединении к электросетям. Такие же "заготовки" должны печатать в изданиях, выходящих на территории лицензионной деятельности операторов.

* кроме того, для клиентов должны быть доступны договоры о нестандартном подсоединении "под ключ". Или же с проектированием линейной части подключения к электросетям заказчиком.

Еще одним важным моментом станет упрощение для заказчиков условий по акцептации (согласию на принятия предложения) условий договора. Если они правильно оформили заявление о присоединении - документ считается вступившим в силу с даты его заполнения.

Но технические условия заработают только тогда, когда клиент оплатит стоимость услуги по присоединению к электросетям. Если не сделать это в течение 20 дней с момента получения техусловий, то договор будет считаться разорванным.

С 1 июня уменьшится и число необходимых документов, которые заказчики обязаны предоставить для присоединения к электросетям. Нужны будут лишь данные из электронных реестров, а также графические материалы с указанием точки подключения.

Станет ли бизнесу легче

Глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что "пока можно только предполагать, насколько эта процедура упростит процесс подключения к электросети".

"По сути, облэнерго - это монополисты и феодалы, которые сами принимают решения, что им делать и как. И никакой потребитель не в состоянии повлиять на них", - подчеркнул он. Отметив, что новый порядок НКРЭКУ "только упрощает подачу документов", а основные трудности останутся, как и прежде.

Дорогие киловатты

Сооснователь интернет-провайдера "Ланет" Виктор Мазур положительно оценил новый порядок от НКРЭКУ.

"Это хорошая новость как для бизнеса, так и для домовладельцев", - подчеркнул он. При этом поделившись личным опытом, как пытался "получить дополнительные киловатты".

Виктору Мазуру в селе, где он проживает, сначала пришлось выкупить пять электроопор, а затем передать их на баланс сельсовету. Последний передал их на баланс облэнерго.

"Сделал проект, получил решение сельсовета о выделении места под трансформатор, а подведение электроэнергии так и не получил, потому что нужно было дать взятку $200 за киловатт", - посетовал он.

"Монополизм - всегда зло", подчеркнул Виктор Мазур, напомнив, что его компания обвинила четыре крупнейшие медиагруппы Украины в картельном сговоре. Соответствующее заявление интернет-провайдер направил в Антимонопольный комитет.

Арендаторы ничего не решают

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова отметила, что серьезного влияния от нового порядка не будет.

По ее словам, большинство заведений общепита находятся на арендованных площадях (70%), а договоры заключает владелец помещения (электричество, коммунальные услуги - кроме мусора).

Так принято, чтобы при смене арендатора не надо было вносить изменения в пакет договоров. То есть большинства это упрощение не коснется.

Насонова подчеркнула, что самая большая сложность возникает при строительстве, а также реконструкции помещений или зданий, где расположены рестораны и кафе. В таких случаях надо готовить пачку документов, технические условия и т.п.

Почти все такие заведения имеют запланированное напряжение более 100 кВт.

С 1 июня упрощение коснется только тех объектов, у которых напряжение в точке присоединения - выше 27,5 кВ. То есть, констатировала эксперт, для больших ресторанов, которые являются владельцами помещений, также ничего существенно не изменится.