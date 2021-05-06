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МЭА: «Спрос на ключевые полезные ископаемые вырастет в 6 раз к 2040 году»
11:51 06.05.2021 |
Международное энергетическое агентство опубликовало парадоксальный отчет по глобальному снижению выбросов CO2 и спросу на ископаемые источники энергии. Аналитики считают, что некоторые страны слишком торопятся с реализацией своих зеленых стратегий - чем больше правительства стараются перейти на новые решения, тем сильнее растет потребность заводов в угле, нефти и газе. Спрос на них может вырасти в ближайшие 15 лет в 6 раз, и только ближе к 2050 году начнет снижаться.
«Перспективы спроса и уязвимости предложения сильно различаются в зависимости от полезных ископаемых, но общие потребности энергетического сектора в важнейших полезных ископаемых могут вырасти в шесть раз к 2040 году, в зависимости от того, насколько быстро правительства примут меры по сокращению выбросов», - объяснили в МЭА.
В отчете «Роль критических минералов в переходе к чистой энергии» сообщили, что шестикратный рост спроса - это усредненный показатель и в некоторых областях спрос может быть еще выше. Например, наземной ветряной электростанции требуется в девять раз больше минеральных ресурсов, чем газовой электростанции аналогичного размера. Представители МЭА призывают прогрессивные страны отказаться от амбиций в пользу более прагматичного взгляда - получить все и сразу не получится, поэтому придется выбирать более сбалансированный подход.
Чтобы упростить задачу государственными учреждениям и частному сектору, специалисты МЭА выделили ряд потенциальных проблем, которые необходимо решить в процессе глобального энергетического перехода. К этим проблемам относятся сложные и непрозрачные цепочки поставок, высокая концентрация материалов в небольшом количестве стран, а также недостаточно жесткие стандарты по выбросам CO2 со стороны производителей.
«Актуальные данные свидетельствуют о надвигающемся несоответствии между укрепившимися климатическими амбициями мира и наличием критически важных полезных ископаемых, которые необходимы для реализации этих амбиций», - добавил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
Бирол также заявил, что в долгосрочной перспективе потенциальные уязвимости лишь замедлят прогресс или сделают его заметно дороже, что приведет к новым проблемам в борьбе с изменениями климата. В заключении исполнительный директор дал шесть рекомендаций, которые обеспечат комплексный подход к безопасности полезных ископаемых. В этом списке значатся: развитие систем переработки, продвижение технологических инноваций, повышение устойчивости цепочек поставок, прозрачность рынков, а также обеспечение инвестиций в диверсифицированные источники новых поставок.
Ранее ЭлектроВести писали, что Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало новый обзор мировой энергетики Global Energy Review 2021. Мировая экономика растёт после спада, вызванного пандемией COVID-19, и этот подъём, увы, приводит к резкому росту выбросов парниковых газов, отмечает Агентство.
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