Оператор ГТС получает необоснованные средства за услуги балансировки - участники рынка

Участники газового рынка заявляют, что несут убытки из-за необоснованно высокой стоимости услуг Оператора ГТС. Речь идет о маржинальных ценах покупки позитивных и негативных небалансов газа, с которыми работает оператор ГТС.

Об этом они сообщили во время онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа - поиск равновесия", которую провело издание Энергобизнес.

"Максимальная разница между ценой закупки и продажи в Венгрии составляет 11-13%. У нас эта разница составляет 40% и при этом, мы говорим, и кодекс ГТС говорит, что оператор ГТС не должен зарабатывать на действиях балансировки и получать выгоду. При этом мы видим, что выгода есть", - рассказал Сергей Онищук, директор Axpo Ukrainе.

При этом, участники рынка открыто сомневаются, что Оператор ГТС на самом деле приобретает газ и подает его ГТС для балансировки. Отсюда, огромная необоснованная маржа Оператора ГТС.

"Реальность расходов Оператора ГТС на балансировку системы остается сомнительной. Например, в феврале он не совершал отбор газа из ГТС, поэтому не имеет индикативов для расчета маржинальной цены. И в другие периоды мы не видим реальности балансирующих действий. Оператор ГТС должен был приобрести газ и сбалансировать систему физически", - считает Олег Бакулин, юрист, адвокат по вопросам энергетики.