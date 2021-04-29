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Действия Оператора ГТС уничтожают сегмент независимых поставщиков газа - участники рынка
17:33 29.04.2021 |
Способ, по которому ООО "Оператор ГТС Украины" осуществляет балансировку рынка, негативно сказывается на сегменте независимых поставщиков газа. Он также приводит к их убытку.
Об этом они сообщили во время онлайн-конференции "Балансирование на рынке газа - поиск равновесия", которую провело издание Энергобизнес.
"Сейчас на рынке есть маржинальные цены, и есть услуга балансировки. Последняя стоит около 2000 грн/тыс. куб м, которые получает НАК "Нафтогаз Украины". И хотя декларируется, что Оператор ГТС не зарабатывает на балансировке, мы видим разницу в 40% между маржинальной ценой выкупа позитивных небалансов и продажи негативных. Впрочем, физически балансировка ГТС происходит не так часто. Фактически, трейдеры платят за непонятную услугу", - говорит Роман Сторожев, президент Ассоциации "Недропользователи Украины".
Речь идет о том, что Оператор ГТС далеко не всегда осуществляет подачу приобретенного газа в ГТС для того, чтобы ее сбалансировать. При этом, участники рынка исправно получают счета за мнимые услуги государственной компании.
"Я считаю, что Оператор ГТС должен доказать обоснованность своих расходов на балансировку рынка. Компания должна показать участникам рынка все свои реальные расходы. Тем более, что Верховный Суд обязал Оператора ГТС это сделать", - говорит Олег Бакулин, юрист, адвокат по вопросам энергетики.
Такая искаженная ситуация на рынке негативно сказывается на ликвидности участников рынка, а услуга балансировки приводит к убыткам, которые переводятся на конечного потребителя.
"Регулятор прописывает законодательство, которое дает возможность оператору ГТС получать необоснованные деньги за необоснованную цену и тем самым получать повышенный доход. Поэтому ни Регулятор, ни государственные компании не заинтересованы в развитии рынка частных поставщиков и делается максимально все, для того чтобы рыночные компании были уничтожены на этом рынке", - заявил Владимир Шведкий, "Энерджи Трейд Групп".
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