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Рада приняла закон о сертификации «Укрэнерго»
20:13 15.04.2021 |
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о сертификации оператора системы передачи. Он необходим для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Речь идет о законопроекте №3364-1-д. За него проголосовали 296 парламентариев.
Ранее в профильном комитете подчеркивали важность присоединения Украины к европейской энергетической системы путем синхронизации.
Важным условием этого является сертификация НЭК "Укрэнерго", которую проводит Энергетическое сообщество. Такая сертификация планируется в 2023 году.
Закон разработан для сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС.
В документе прописано, что оператор системы пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети на праве хозяйственного ведения. При этом указанное имущество остается в собственности государства.
Внесены изменения в Хозяйственный кодекс. Согласно им, регулятор при согласовании инвестиций ОСП руководствуется необходимостью обеспечения безопасности передачи электроэнергии, операционной безопасности ОЭС Украины.
Субъектом управления объектами госсобственности, используемыми при передаче электрической энергии, может быть только уполномоченное Кабинетом министров министерство.
Согласно закону, полномочия правительства отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти полностью или в отдельной части не распространяется на уполномоченных органов управления в процессе осуществления полномочий по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по передаче э/э.
Исключительно по согласованию с Кабмином принимаются решения по поводу сделок, следствием которых может быть прекращение права хозяйственного ведения на имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче э/э.
Напомним, ранее профильный комитет рекомендовал принять закон во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, в феврале Рада приняла за основу законопроект для преодоления кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.
Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020-го ВР провалила закон для погашения долгов на рынке электроэнергии. Нардепы не поддержали в первом чтении соответствующий законопроект авторства Кабинета министров №3960.
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