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Украина провела первые торги газом в ПХГ
19:22 15.04.2021 |
Оператор подземных газохранилищ (ПХГ) Украины и Украинская энергетическая биржа (УЭБ) провели первые операции по купле-продаже газа в ПХГ по новому алгоритму через электронную платформу биржи, передает Энергореформа.
"Участники рынка уже апробировали метод, заключили и успешно выполнили первые соглашения. Это дало старт новому этапу работы газового рынка Украины. Отныне торговые операции с газом полностью диджитализированы, продолжаются по значительно сокращенной временной процедуре и проходят онлайн с широким кругом участников и меньшим количеством документооборота", - сообщило АО "Укртрансгаз" на своем сайте.
По информации "Укртрансгаза", услуга биржевых торгов газом в ПХГ, которую предоставляют совместно оператор ПХГ и УЭБ, пока распространяется только на растаможенный газ. Однако в ближайшее время она станет возможной также для газа, хранящегося в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul", что позволит присоединиться к торгам иностранным трейдерам, работающим с нерастаможенным газом.
"С 2020 года оператор газохранилищ системно работает над расширением перечня своих услуг. Торговля природным газом в ПХГ на электронной платформе УЭБ - наш шаг в этом направлении. Более того, автоматизация торговых операций с природным газом, который хранится в ПХГ, - наш весомый вклад в развитие газового рынка Украины в целом. В этом случае выигрывают все стейкхолдеры", - заявил врио гендиректора "Укртрансгаз" Сергей Перелома, которого цитирует пресс-служба.
В свою очередь председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский выразил надежду, что новый инструмент будет активно использоваться участниками рынка в целях балансирования.
По состоянию на 1 апреля 2021 года иностранные трейдеры хранили в режиме "таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа, что в семь раз больше, чем на аналогичную дату 2020 года. Из них в режиме short haul накоплено 3,8 млрд куб. м.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, расположено на временно оккупированной территории).
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