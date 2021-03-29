США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%

Министерство энергетики США (DOE) объявило, что намерено «снизить стоимость солнечной электроэнергии на 60% в течение следующих 10 лет». На снижение затрат, повышение производительности электростанций и ускорение внедрения новых технологий преобразования солнечной энергии выделено почти 128 млн долларов.

Это заявление министерства является частью плана администрации Байдена по декарбонизации электроэнергетики США к 2035 году.

Источник приводит фрагмент из заявления министерства:

«Чтобы достичь этой цели в следующие 15 лет, необходимо установить сотни гигаватт солнечной энергетики в пять раз быстрее, чем это происходит сейчас. С этой целью министерство энергетики сокращает срок достижения целевого показателя затрат на солнечную энергию в 2030 году на пять лет, устанавливая новую цель по снижению текущих затрат с 4,6 цента за киловатт·час (кВт·ч) до 3 центов/кВт·ч к 2025 году и 2 центов/кВт·ч к 2030 году».

Предполагается, что упомянутое выше дополнительное финансирование будет способствовать разработке и продвижению материалов, используемых для производства солнечных элементов. В частности, 40 млн долларов будет направлено на НИОКР по перовскитам, 20 млн долларов - на тонкие пленки CdTe, 7 млн долларов - на проекты по увеличению срока службы кремниевых фотоэлектрических систем примерно с 30 до 50 лет.

В настоящее время сектор солнечной энергетики является одним из самых быстрорастущих в США по числу рабочих мест. Ожидается, что в этом году он станет ведущим источником «зеленой» электроэнергии.