Финансовые новости
- |
- 29.03.21
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%
11:06 29.03.2021 |
Министерство энергетики США (DOE) объявило, что намерено «снизить стоимость солнечной электроэнергии на 60% в течение следующих 10 лет». На снижение затрат, повышение производительности электростанций и ускорение внедрения новых технологий преобразования солнечной энергии выделено почти 128 млн долларов.
Это заявление министерства является частью плана администрации Байдена по декарбонизации электроэнергетики США к 2035 году.
Источник приводит фрагмент из заявления министерства:
«Чтобы достичь этой цели в следующие 15 лет, необходимо установить сотни гигаватт солнечной энергетики в пять раз быстрее, чем это происходит сейчас. С этой целью министерство энергетики сокращает срок достижения целевого показателя затрат на солнечную энергию в 2030 году на пять лет, устанавливая новую цель по снижению текущих затрат с 4,6 цента за киловатт·час (кВт·ч) до 3 центов/кВт·ч к 2025 году и 2 центов/кВт·ч к 2030 году».
Предполагается, что упомянутое выше дополнительное финансирование будет способствовать разработке и продвижению материалов, используемых для производства солнечных элементов. В частности, 40 млн долларов будет направлено на НИОКР по перовскитам, 20 млн долларов - на тонкие пленки CdTe, 7 млн долларов - на проекты по увеличению срока службы кремниевых фотоэлектрических систем примерно с 30 до 50 лет.
В настоящее время сектор солнечной энергетики является одним из самых быстрорастущих в США по числу рабочих мест. Ожидается, что в этом году он станет ведущим источником «зеленой» электроэнергии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»
|Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике
|На межбанке 26 марта доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Concorde Capital с партнерами приобрел лицензию на добычу газа во Львовской области
|Денежная масса в Украине в феврале возросла на 0,2%
|США намерены за 10 лет уменьшить стоимость солнечной электроэнергии на 60%
|Золото дешевеет 29 марта после роста ранее и на укреплении доллара
|Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС
|Нефть дешевеет 29 марта на новостях о ситуации в Суэцком канале
Это интересно
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
|Учёные стали ближе к «чтению мыслей» без хирургического вмешательства в мозг
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
|Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G