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Литва планирует продавать СПГ в Польшу и в Украину с 2022 года
17:00 03.03.2021 |
В следующем году Литва начнет поставки СПГ в Польшу, а затем в Украину. Об этом заявил глава подконтрольной государству компании Ignitis Group Дариус Майкштенаш, передает Euractiv.
«Когда газопровод Польша - Литва (GIPL) запустят, мы ожидаем начала экспорта газа в Польшу, подобно тому, что мы сделали в Финляндии», - сказал председатель правления Ignitis Group. Майкштенаш отметил, что большая часть ресурса будет регазифицированным СПГ с терминала в Клайпеде. В Ignitis Group надеются, что через Польшу они начнут поставлять газ и на такие рынки, как Украина.
Ранее в Ignitis Group заявили, что польское отделение Ignitis Polska начинает с 2021 г. торговать газом на европейской бирже TTF, а в 2020 г. компания смогла расширить круг покупателей за счет выхода на финский рынок - между Эстонией и Финляндией построили и запустили интерконнектор. Основной бизнес Ignitis Group - продажа электроэнергии, которую производит на ветряных электростанциях и ТЭС.
Газопровод Польша - Литва должны достроить и запустить в конце этого года. В первую очередь GIPL откроет Варшаве доступ ко всей Прибалтике и Финляндии. Мощность интерконнектора в ту сторону составит 2,4 млрд кубометров в год, и туда попытаются продать СПГ и газ из еще непостроенного Балтийского газопровода.
Что же касается обратных потоков, то операторы ГТС Польши и Литвы Gaz-System и Amber Grid опубликовали в конце прошлого года выводы необязательного исследования рынка для газопровода GIPL, в которых выяснилось, что тариф на транспортировку газа из Литвы в Польшу на 54% выше, чем в обратном направлении. По мнению участников рынка, такая ценовая политика дает огромное конкурентное преимущество для потоков газа из Польши и умышленно нарушает закон о конкуренции.
«Тарифы на передачу в Польшу и Литву являются результатом решений, принятых регуляторами обеих стран. Асимметрия комиссии является результатом различных коэффициентов распределения доходов, принятых регулирующими органами между точками входа и выхода», - заявили в Gaz-System и Amber Grid.
Потенциальные клиенты заметили, что тарифы GIPL относительно высокие, и запросили скидки в размере 50-75%, чтобы уравнять затраты на транспортировку газа в обоих направлениях.
Кроме того, Ignitis Group поставляла в 2020 г. регазифицированный СПГ в Финляндию, чему способствовала ценовая ситуация на мировом рынке. Из-за переизбытка предложения и ограничений спроса из-за пандемии цены на спотовый СПГ упали до рекордных значений и были ниже, чем на трубопроводный газ из России.
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