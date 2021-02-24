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«Нафтогаз» опубликовал цену на газ для населения в марте
11:06 24.02.2021 |
ГК "Нафтогаз Украини" установил цену газа для бытовых потребителей в марте на уровне 6,86 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
При этом для клиентов тарифного плана компании "Годовой" стоимость газа будет составлять 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубометр в зависимости от условий договора.
Однако как поставщик "последней надежды" (ПОН) "Нафтогаз Украины" предлагает в марте 6,99 грн за кубометр. На сегодня газ от ПОН получают около 300 тыс. клиентов.
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