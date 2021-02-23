«Тарифной комиссии» запретили выдавать лицензии газсбытам Фирташа

Окружной административный суд Киева вынес решение по иску НАК "Нафтогаз Украины", которым запретил Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдавать лицензии на поставку газа газсбытам, задолжавшим Нафтогазу более 23 млрд грн .

Как передает Укринформ, это говорится в постановлении ОАСК от 8 февраля 2021 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В постановлении об обеспечении иска говорится, что "Нафтогаз" подал иск к указанным компаниям о взыскании задолженности в размере 23,309 млрд грн за газ, который "Нафтогаз" поставил в рамках исполнения специальных обязанностей в период с 2018 по 2020 годы. Однако газсбыты, указанные в иске, не осуществили расчеты с оптовым продавцом - АО «НАК «Нафтогаз Украины».

По мнению "Нафтогаза" должники могут избежать выплаты долга, в том числе путем получения новой лицензии. Кроме того, "Нафтогаз" обращает внимание, что все перечисленные должники имеют одного владельца.

Суд, рассмотрев аргументы "НАК "Нафтогаз Украины", признал их обоснованными и адекватными. И удовлетворил требование "Нафтогаза" об обеспечении иска, запретив НКРЭКУ до вынесения решения по делу выдавать лицензии на поставку газа "Винница-Газсбыт", "Волынь- Газсбыт», «Днепропетровск-Газсбыт», «Житомир-Газсбыт», «Закарпат-Газсбыт», «Запорож-Газсбыт», «Ивано-Франковск-Газсбыт», «Киевобл-Газсбыт», «Ривне Газсбыт», «Сумы-Газсбыт» , «Харьков-Газсбыт», «Черновцы-Газсбыт», «Чернигов-Газсбыт».

Кроме того, в обеспечение этого же иска, суд запретил выставлять в бумажном и электронном виде бытовым потребителям счета, акты, любые другие платежные документы об оплате за природный газ, потребленный ими в январе 2021 года (включительно), газсбытам: «Винницагаз Сбыт», «Волыньгаз Сбыт», «Днепропетровскгаз Сбыт», «Житомиргаз Сбыт», «Запорожгаз Сбыт», «Ивано-Франковскгаз Сбыт», «Киевоблгаз Сбыт», «Ривнегаз Сбыт», «Сумыгаз Сбыт», «Харьковгаз Сбыт», «Черновцыгаз Сбыт», «Черниговгаз Сбыт», «Николаевгаз Сбыт», «Львовгаз Сбыт», «Хмельницкгаз Сбыт», «Закарпатгаз Сбыт».

Как сообщал Укринформ, по состоянию на прошлую неделю задолженность контрагентов перед "Нафтогазом" достигла отметки 90 млрд грн, в т.ч. в рамках работы в соответствии с положением о ПСО - 86,5 млрд грн.

Владельцем газсбытов, иск к которым подал "Нафтогаз", является бизнесмен Дмитрий Фирташ.