Украинцам могут вернуть отдельный тариф на э/э до 100 кВт·ч – Рада одобрила

Верховная Рада одобрила проект постановления №4650 с предложением внести изменения в фиксированные тарифы на электрическую энергию. В частности, установить отдельный тариф на э/э за объем, потребленный населением до 100 кВт·ч в месяц. Как сообщает UBR.ua, "за" - 337 депутатов.

В документе поручается Кабмину подготовить изменения в госбюджет в части увеличения расходов на субсидии. А также рекомендуется принять безотлагательные меры по социальной защите украинцев от повышения цен на коммуналку.

Документ рекомендует правительству рассмотреть вопрос об отдельном тарифе на электроэнергию до 100 кВт·ч вместе с Нацкомиссией по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, правительство призвали установить отдельный тариф на электроэнергию, опускаемую для негазифицированных домов и оборудованных отопительными электроустановками. Речь идет об объеме до 3000 кВт·ч в месяц.

Депутаты также рекомендуют Кабмину и НКРЭКУ установить предельный уровень наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Это касается тепловой энергии, горячей воды, газа и электричества.

Проект постановления был зарегистрирован 27 января, а сегодня утром направлен на ознакомление депутатам и рассмотрение профильному комитету.

Льготный тариф на электроэнергию для населения по цене 90 коп. за первые 100 кВт⋅ч перестал действовать с 1 января 2021 года. Теперь 1 кВт обходится в 1,68 грн.

По словам врио министра энергетики Юрия Витренко, без отмены льготной части тарифа ГП "Энергоатом" продавал бы энергию себе в убыток.