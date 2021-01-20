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Энергоатом и Укргидроэнерго передали в управление Кабмину
17:21 20.01.2021 |
Правительство по поручению Президента Украины приняло управление над ГП "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и тремя теплоэлектроцентралями.
Об этом написал в Телеграм-канале Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.
"По поручению Президента Украины управление над "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходят непосредственно к Кабинету Министров. Соответствующее решение правительство сегодня поддержало на заседании. Оно касается выполнения Третьего энергопакета ЕС в части разграничения операторов системы передачи, производителей и поставщиков электрической энергии", - отметил Шмыгаль.
В то же время Минэкономики, Минэнерго и Минфин должны разработать решение о передаче в управление Минэнерго государственных компаний «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» и ГП «Оператор рынка».
"Эти решения являются крайне важными и будут способствовать дальнейшей интеграции Украины в европейское сообщество", - отметил Шмыгаль.
До сегодняшнего дня АО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "Укрэнерго" принадлежали к сфере управления Министерства финансов. Владельцем 100% акций компаний является государство. В свою очередь, АО "Магистральные газопроводы Украины" владеет 100% уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
В декабре 2020 года Министерство энергетики представило европейским партнерам концепцию относительно разграничения видов деятельности по передаче, распределению, поставке и производству электрической энергии. Согласно концепции, производители и поставщики энергоресурсов перейдут в управление правительства и других органов центральной власти, а ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и оператор газотранспортной системы вернутся к Минэнерго.
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