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АМКУ открыл дела против 6 газсбытов
13:37 19.01.2021 |
Северное межобластное территориальное отделение АМКУ открыло дела против 6 газсбытов ("Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЕнерджи") по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ.
Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
"Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен работать. Потому цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной.
Рыночная цена - результат конкуренции. А когда поставщик, используя свое монопольное положение, продает на 2-2,5 гривни за кубометр дороже, чем конкуренты, и дороже, чем средневзвешенная цена - это уже не рынок. С точки зрения конкурентного законодательства это - признак злоупотребления собственным монопольным положением", - пояснил он.
По его словам, административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ (Северного межобластного территориального отделения АМКУ) возбудила дело в отношении нарушений конкурентного законодательства в действиях компаний "Киевоблгаз Сбыт", "Житомиргаз Сбыт", "Черниговгаз Сбыт", "Черкассыгаз Сбыт", "Уманьгаз Сбыт" и "КиевГазЕнерджи".
"Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах. Насколько мне известно, в ближайшее время на очереди и другие области и города.
Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов. Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчетах", - добавил Хмельницкий.
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