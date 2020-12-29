Специалисты не советуют переводить автомобили на водород

Многие производители сегодня хотят перевести свои автомобили на водород, однако, по мнению ряда ведущих специалистов, на вырабатываемое таким способом электричество потребуется куда больше ресурсов, чем на аккумуляторные батареи.

Консалтинговое агентство Transport & Environment (T&E) цитирует исследование Ricardo Energy & Environment, в котором делается вывод о том, что электро-топливо (водород и синтетический дизель) должно быть приоритетным в первую очередь для кораблей и самолетов, так как большинство из них не могут использовать батареи для декарбонизации, что вызовет огромный спрос на такой вид топлива.

«Последние исследования показывают, что для питания лишь небольшой части транспортных средств на электро-топливе к 2050 году потребуются новые морские ветряные электростанции, занимающие территорию размером с Данию», - заключает T&E.

Так, для питания только 10% легковых автомобилей, фургонов и небольших грузовиков водородом и 10% - синтетическим дизельным топливом потребуется на 41% больше возобновляемых источников энергии в 2050 году, чем если бы это были электромобили, работающие от батарей.

Если бы половина тяжелых грузовиков работала на водороде, а половина - на синтетическом дизельном топливе, они потребляли бы на 151% больше возобновляемых источников энергии в 2050 году, чем если бы они были напрямую электрифицированы. По данным Transport & Environment, эти цифры показывают, что водород и электро-топливо необходимо использовать в первую очередь там, где нет альтернатив - в авиации и судоходстве.

Герт Де Кок, менеджер по электричеству и энергии в T&E, сказал: «ЕС обладает потенциалом возобновляемых источников энергии для достижения декарбонизации экономики в целом, но масштаб проблемы не следует недооценивать. Выбор, который мы делаем сегодня, может иметь серьезные последствия для спроса на электроэнергию в будущем. Например, для запуска лишь части автомобилей на электро-топливе потребуются морские ветряные турбины, охватывающие всю Данию. В этом нет никакого смысла ».

Для снабжения европейских кораблей аммиаком и водородом, а самолетов - керосином, к 2050 году будет потребляться больше возобновляемых источников энергии (1275 ТВт-ч), чем для всего автомобильного транспорта, непосредственно электрифицированного. В то время как корабли могут работать на батареях на коротких дистанциях, им потребуется водород или водородный аммиак для более длительных путешествий. Поскольку батареи будут пригодны только для коротких перелетов, самолеты должны будут работать на синтитическом керосине или водороде для декарбонизации.