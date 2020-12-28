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Нафтогаз на 14% повысил цену на газ для бытовых потребителей
08:17 28.12.2020 |
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 на уровне 7,22 грн/куб. м с учетом НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщили в пресс-центре Нафтогаза, передает УНН.
Повышение цены стало на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).
"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо", - пояснили в пресс-центре.
В Нафтогазе заверяют, что цена на голубое топливо от компании в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".
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