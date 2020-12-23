Финансовые новости
- |
- 23.12.20
- |
- 22:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода
22:10 23.12.2020 |
Ведущий мировой разработчик морских ветровых электростанций Ørsted и ведущая компания по производству удобрений Yara объединили усилия в проекте, направленном на замену ископаемого водорода возобновляемым при производстве аммиака.
Потенциал сокращения выбросов составит более 100 тыс. тонн CO2 в год. Если будет обеспечено необходимое государственное софинансирование и создана правильная нормативно-правовая база, проект может быть запущен в 2024/2025 годах.
Компании планируют создать электролизную установку мощностью 100 МВт в голландской провинции Зеландия. Установка будет работать на ветровой энергии. Офшорная электростанция Ørsted Borselle расположится как раз у побережья Зеландии.
Получаемый водород будет использоваться на заводе Yara для производства около 75 тыс. тонн "зеленого аммиака" в год, что составляет приблизительно 10% мощности данного аммиачного завода.
"Зеленый" аммиак предназначен для использования в производстве углеродно-нейтральных удобрений, декарбонизации сельскохозяйственного сектора, а также имеет потенциал в качестве климатически нейтрального судового топлива.
Водород, производимый из возобновляемых источников энергии, в настоящее время намного дороже "ископаемого". Устранение этого разрыва в стоимости требует времени и будет зависеть от государственной поддержки в дополнение к частным инвестициям в крупномасштабное производство возобновляемого водорода и аммиака.
Поэтому партнёры будут добиваться государственного софинансирования для разработки и строительства рассматриваемой электролизной установки. При условии достаточного софинансирования и подтвержденного экономического обоснования окончательное решение об инвестициях в строительство нового предприятия может быть принято в конце 2021 или начале 2022 года.
"Ørsted стремится инвестировать в масштабное производство возобновляемого водорода. При правильной поддержке этот проект Yara и Ørsted не только приведет к значительному сокращению выбросов CO2, но и поможет усовершенствовать технологию для более широкой декарбонизации европейской промышленности", - отметил Мартин Нойберт, исполнительный вице-президент и генеральный директор Ørsted Offshore.
"Зеленый аммиак может иметь важное значение для обеспечения устойчивого производства продуктов питания, кроме того, он становится наиболее многообещающим углеродно-нейтральным энергоносителем для нескольких энергетических применений, таких как декарбонизированное судовое топливо. Объединение с компанией Ørsted в этом проекте в Нидерландах представляет собой важный шаг, призванный помочь Yara реализовать свои стратегические амбиции", - сказал Терье Кнутсен, исполнительный вице-президент и глава подразделения Farming Solutions в Yara.
Обладая обильными оффшорными ветровыми ресурсами и крупными центрами потребления водорода в прибрежных районах, Нидерланды имеют хорошие возможности для того, чтобы возглавить зеленую трансформацию тяжелой промышленности с использованием офшорной ветровой энергии, обеспечивая при этом конкурентоспособность ключевых промышленных секторов и создавая экономическую активность и рабочие места, отмечают компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: У Коломойского и Ахметова во влиянии на «слуг народа» пока паритет
ТОП-НОВОСТИ
|Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо президенту
|Успокоить Коломойского: Почему Витренко назначили и.о. министра в авральном порядке
|Заблудился по пути. Как Зеленский ошибся со строительством дорог в 36 раз
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за вируса-мутанта и бюджетных выплат украинским предприятиям
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европейские компании будут производить аммиак из возобновляемого водорода
|Болгария с 31 декабря начнет получать газ из Азербайджана
|Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021
|Минфин спрогнозировал перевыполнение бюджета на 2020 год благодаря размещению ОВГЗ
|«Энергоатом» планирует прекратить вывоз ядерных отходов в Россию с 2021
|Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат
Это интересно
|Демонтаж оборудования Huawei обойдется США почти в 2 миллиарда долларов
|Boeing скоро начнёт производство второй ступени РН SLS для доставки людей на Луну и Марс
|Воздух в салоне Mercedes-Benz EQS будет таким же чистым, как в операционной
|Китай успешно вывел в космос пять спутников с помощью ракеты CZ-8, которая в будущем станет многоразовой
|В течение двух лет Aston Martin представит десять новинок
|Мошенники выпустили вредоносное приложение под видом мобильной версии Cyberpunk 2077
|Audi готовит таинственную модель с «революционным» дизайном