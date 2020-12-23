Болгария с 31 декабря начнет получать газ из Азербайджана

Болгария с 31 декабря 2020 года начнет прием природного газа из Азербайджана, сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"Соглашение с Азербайджаном - это чрезвычайно важный контракт, который связан с реализацией наших приоритетов - диверсификацией поставок природного газа. Это даст нам возможность с 31 декабря этого года для Болгарии получить новый источник", - сказала Петкова на заседании совета министров.

Заявления Петковой опубликованы на сайте совета министров Болгарии.

Глава Минэнерго уточнила, что до начала октября 2021 года Болгария будет получать природный газ через временный пункт доставки - "Башню", который соединяет газопровод TAP с греческой газотранспортной системой.

"Тем временем, мы продолжаем строительство газопровода Греция-Болгария (Interconnector Greese-Bulgaria, IGB). После переходного периода длиной в несколько месяцев прием азербайджанского газа будет осуществляться уже через точку соединения TAP и IGB - Комотини. Задержка в строительстве межсетевого соединения связана с пандемией COVID-19", - отметила Петкова.

"1 января 2021 года мы будем приветствовать азербайджанский газ, о котором многие поколения политиков говорили с Азербайджаном. Мы гарантируем, что 1 января следующего года у нас будет не только диверсификация, но и азербайджанский газ", - заявил, в свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Согласно контракту, подписанному Burgas с Госнефтекомпанией Азербайджана, ежегодно с месторождения Шах Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Болгарию в течение 25 лет будет поставляться 1 млрд кубометров газа в год.

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Болгария, получающая почти весь потребляемый газ из России - около 3 млрд кубометров в год, к концу года намерена получать 50% из других источников, приводит пресс-служба Минэнерго слова министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой.

