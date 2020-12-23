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«Нафтогаз» повысил цену на газ для теплокоммунэнерго
08:31 23.12.2020 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 6103,1 гривни за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сказано в сообщении.
Сообщается, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
Отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,10 гривни за 1 тысячу кубометр, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.
В пресс-службе напомнили, что посмотреть цены на газ в Украине как для тепловиков, так и для населения за несколько лет можно с помощью дашбордов на сайте Нафтогаза.
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