«Нафтогаз» повысил цену на газ для теплокоммунэнерго

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 6103,1 гривни за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,10 гривни за 1 тысячу кубометр, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

В пресс-службе напомнили, что посмотреть цены на газ в Украине как для тепловиков, так и для населения за несколько лет можно с помощью дашбордов на сайте Нафтогаза.