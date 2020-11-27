Оператор ГТС перейдет на измерение газа в единицах энергии с 2021 года

Оператор ГТС Украины планирует переход на измерение объемов газа в единицах энергии (кВт-ч.) со следующего года.

Как передает Укринформ, об этом во время дискуссии "Пять лет газовой независимости Украины" сообщил директор предприятия Сергей Макогон.

"В следующем году мы планируем поддержать переход на энергетические единицы. Это очень важное решение: сейчас в парламенте разрабатывается законопроект по этому вопросу. Это важный шаг, который позволит нам глубже интегрироваться в европейский газовый рынок, поскольку там давно торгуют газом в энергетических единицах", - сказал Макогон.

Как сообщалось, 16 июня Верховная Рада в первом чтении одобрила проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии". На дату введения в действие этого Закона оператор газохранилищ должен осуществить перерасчет объемов природного газа, которые хранятся в газохранилищах, из кубометров в единицы измерения энергии.

Также сообщалось, что оператор газохранилищ Украины начал испытания программного комплекса, который автоматически собирает и анализирует данные приборов учета объема и качества природного газа в единицах энергии (кВт-ч). Планируется, что до конца 2020 года этот программный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию в 11 украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Таким образом с 2021 года украинские газохранилища будут готовы к следующему этапу интеграции с газовым рынком ЕС - переводу системы учета газа из кубометров в кВт-ч.

Программный комплекс дает возможность автоматически производить расчет объема газа в единицах энергии с применением параметров качества природного газа, которые определены химико-аналитическими лабораториями.