Дело «Роттердам+» закрыто в части, касающейся подозреваемых из-за отсутствия состава преступления - САП

Так называемое "дело "Роттердам+", в котором группа детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляла досудебное расследование, а Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - процессуальное руководство в уголовном производстве, закрыто в части, касающейся подозреваемых, однако само досудебное расследование продолжается, подчеркивают в САП.

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"8 августа 2019 года шесть лиц уведомлены о подозрении по ст. 364 УК Украины. Обоснованность подозрения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УПК Украины, в первую очередь, основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в период времени 2016-2017 гг. в результате действий подозреваемых лиц. Совокупность доказательств была достаточна для уведомления о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования", - говорится в комментарии САП, обнародованном в пятницу на странице прокуратуры в "Фейсбук".

При этом в антикоррупционном органе добавили, что в настоящее время в связи с продолжительностью предварительного расследования, фактическим ограничением сроков досудебного расследования, определенным п. 3 ч. 4 ст. 219 УПК Украины, и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпана возможность получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых, в связи с не установлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - говорится в комментарии САП.

