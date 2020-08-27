НКРЭКУ определила ставки доходности для RAB-тарифов облэнерго





Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила нормы доходности на старую и новую базу активов операторов систем распределения на уровне 3% и 15,72% соответственно.

Об этом стало известно в ходе заседания Комиссии 26 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нам необходимо принимать решение, чтобы наводить порядок, поскольку 80% сетей изношены", - прокомментировали в Комиссии.

Утвержденные ставки будут действовать в течение первого регуляторного периода продолжительностью 3 года.

Распределительные компании должны достичь целевых показателей качества электроснабжения за 13 лет (вместо 8).

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Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг хочет ввести для облэнерго стимулирующий тариф. Что это и зачем он нужен?



Таким образом, НКРЭКУ одобрила четыре документа:

«Об утверждении Изменений в Порядок определения регуляторной базы активов субъектов природных монополий в сфере электроэнергетики»;

«О внесении изменений в постановление НКРЭ от 23 июля 2013 №1009»;

«Об утверждении Изменений в постановление НКРЭ от 26 июля 2013 №1029»;

«Об утверждении Изменений в Порядок установления (формирования) тарифов на услуги по распределению электрической энергии».

Как сообщалось, стимулирующее тарифообразования - это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний.

Такое регулирование предполагает, что облэнерго гарантированно будет получать прибыль, которая будет зависеть от общей стоимости активов. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.

Ставка доходности для старых и новых активов - ключевой вопрос, по которому не могли прийти к согласию участники рынка во время предыдущих попыток ввести стимулирующее тарифообразования.