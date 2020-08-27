Оператор ГТС Украины впервые импортировал газ с трансбалканского направления

ООО "Оператор ГТС" Украина впервые осуществил по заказу своих клиентов реверсную транспортировку газа по трансбалканскому газовому коридору - из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба ООО.

«Возможность транспортировать газ с южного направления позволяет Украине диверсифицировать как источники энергии, так и маршруты поставок. Реверс голубого топлива через трансбалканский газовый коридор открывает Украине доступ к сжиженному газу из LNG-терминалов в Греции и Турции и трубному газу из каспийских стран. Одновременно с этим, с момента запуска газопровода «Турецкий поток» с января 2020 года, транзит газа из России через Украину в Молдову и Румынию уменьшился на 70%. Поэтому разгруженная инфраструктура украинской ГТС может быть задействована в реверсном направлении. А это - дополнительная гарантия энергетической безопасности для Украины », - прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Технически и юридически такая транспортировка было возможна с 1 января 2020 года, однако на практике только сейчас украинские трейдеры воспользовались таким сервисом.

Трейдерам, которые планируют импортировать газ в Украину с юга, необходимо будет также заключить договор с оператором ГТС Молдовы. Вместе с тем, операторы ГТС Украины, Болгарии, Румынии и Молдовы работают над дальнейшим развитием указанного направления.

Как сообщал Укринформ, в конце 2019 года два смежных оператора ГТС - Украины и Румынии - подписали новое техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. До этого возможность реверсного транспортировки газа по трансбалканскому газовому коридору в Украине была заблокирована действующим до 1 января 2020 года транзитным контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». Переговоры между Украиной и Румынией при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы.

Также ОГТСУ в конце декабря 2019 года подписал межоператорское техническое соглашение в соответствии с европейскими правилами с оператором ГТС Молдовы.