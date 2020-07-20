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Израиль одобрил строительство газопровода в Европу за 6 миллиардов долларов
11:00 20.07.2020 |
Кабинет министров Израиля утвердил многонациональное соглашение о прокладке трубопровода для экспорта в Европу природного газа, обнаруженного в водах Израиля и Кипра.
Как пишет Bloomberg, на строительство газопровода протяженностью 1900 км планируется потратить $6 млрд.
По нему планируется экспортировать газ из месторождений в восточной части Средиземноморского бассейна, которые пока не разработаны.
В настоящее время проводится обследование маршрута. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение двух лет. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.
2 января 2020 года в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, который соединит Ближний Восток с Европой. Согласно плану, газопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и материковой Греции, а затем в Италию.
Соглашение о строительстве газопровода было нацелено на стабилизацию ситуации в регионе.
Против строительства трубы выступает Турция, считающая, что в газопроводе "нет необходимости", так как существует трансанатолийский трубопровод (TANAP), по которому газ идет из Азербайджана в Грецию через Турцию и Грузию.
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